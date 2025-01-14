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Не справилась со Smart-ID? Бабушку в банке чуть не объявили нетрудоспособной

Редакция PRESS 14 января, 2025 12:00

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Как известно, Новый год начался с множества изменений в законодательстве, а также в работе некоторых инстанций. И изменения эти скорее всего доставят немало неприятных минут людям старшего возраста, для которых будет настоящей проблемой скачать и установить очередное приложение на телефон. Показательный случай на днях описала очевидица, пишет la.lv.

Пожилая дама пришла в отделение Swedbank в торговом центре Akropole  в сопровождении, вероятно своего сына, и попросила у работников банка помощи с системой Smart-ID. Сопровождающий даму мужчина был готов помочь в том, чтобы установить программу. Но работник банка попросила его отойти.

Старушка своими силами не смогла выполнить указания работника. И тогда консультант постановила, что бабушка – нетрудоспособна, поэтому закончить установку системы – невозможно. В разговор вмешался мужчина, который услышал о проблеме. После острой перепалки проблема все же разрешилась и приложение в телефон закачалось.

«Нужна ли доверенность, чтобы человек, который не знаком с умными технологиями, но должен оплачивать счета, мог получить консультацию с компаньоном - ребенком, внуком, знакомым?», - задается вопросам дама, которая наблюдала всю эту ситуацию.

В Swedbank ответили так: «Любая финансовая организация обязана позаботиться о том, чтобы обеспечить клиентов инструментами идентификации, которыми они впоследствии смогут пользоваться самостоятельно. Smart-ID - это полноценный инструмент идентификации (как и документ, удостоверяющий личность), для выдачи которого нам важно убедиться, что он не попадет в руки третьих лиц. Swedbank заботится о безопасности своих клиентов и поэтому уделяет особое внимание тому, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно с инструментами, которые выдает им банк. Как и в случае с паспортом или удостоверением личности, мы бы не согласились отдать его какому-то другому человеку.

Разумеется, при встрече с клиентами, которым сложнее пользоваться цифровыми инструментами, сотрудники банка обучают их работе с ними - ни один клиент не был отправлен домой, чтобы справиться с проблемой самостоятельно.

Однако если в ходе обучения возникнут опасения, что клиент не сможет самостоятельно пользоваться цифровым инструментом, сотрудник банка обязан предотвратить попадание инструмента в руки посторонних (например, человека, который пришел и назвался соседом, ребенком или внуком и т. д.)», - объясняет руководитель отдела общественных отношений Янис Кропс.

Он напоминает, что Smart-ID не единственный инструмент, который предоставляет доступ к государственным услугам. Есть еще eID, eParaksts или eParaksts Mobile. Но если требуется доступ именно к интернет банку Swedbank, то можно также использовать кодовый калькулятор, мобильное приложение или биометрию. Просто нужно выбрать способ, которым клиенту будет легче всего пользоваться.

Но что делать, если клиент банка и правда потерял трудоспособность?

«Безусловно мы сталкиваемся со случаями, когда клиент уже не в состоянии самостоятельно вести свои финансовые дела. Тогда есть возможность либо оформить доверенность (уполномочить доверенное лицо, у которого также есть счет в Swedbank, при этом доверенность даже не требуется заверять нотариально и таким человеком может быть не только член семьи), либо сделать родственников дополнительными пользователями счета клиента и помогать в финансовых делах в официальном порядке», - объясняет представитель банка.

По его словам примерно через месяц они введут новую услугу – консультации клиента в присутствии доверенного лица по выбору клиента, при условии, что клиент и это лицо также согласятся на обработку и идентификацию данных доверенного лица и что во время консультации доверенному лицу может стать известна некоторая информация о правовых отношениях между банком и клиентом.

Данные доверенного лица будут проверять, чтобы исключить возможность доступа мошенников к счетам клиентов.

«На нашем опыте мы знаем бесчисленное множество случаев, когда пожилых клиентов обманывали соседи или родственники, которым они полностью доверяли свою платежную карту или доступ к интернет банку», - признается представитель банка.

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