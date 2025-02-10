Не спится? Проконсультируйся бесплатно и реши проблему!

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Редакция PRESS 10 февраля, 2025 16:48

Азбука здоровья 0 комментариев

В прошлом году в ходе проведенного Kantar опроса 75% жителей Латвии признались, что они за последний месяц испытывали различные нарушения сна, такие как бессонница, пробуждение по ночам, чувство недосыпания, плохие сны.

«В диагностике проблем со сном важное значение имеет беседа с врачом, а при необходимости могут понадобиться различные тесты и лабораторные исследования, а в определенных случаях также помогут исследования сна: в том числе полиграфия, транскутанная капнография, полисомнография, множественный тест латентности сна.

Особое внимание надо обращать на различные жалобы, например, дополнительные обследования обязательно понадобились бы при сильном храпе, сонливости. Я призвала бы жителей пройти тесты сна, чтобы оценить здоровье своего сна и при необходимости отправиться к врачу.

Выявление заболеваний сна — это первый шаг, так как если распознать проблему со сном, то можно помочь. Лечение заболеваний сна улучшает как психоэмоциональное, так и физическое самочувствие. Специалистов и центры сна вы найдете на сайте Латвийского общества медицины сна (www.miegs.eu)», — объясняет председатель правления Латвийского общества медицины сна Марта Целминя.

В Mēness aptieka можно бесплатно пройти тест качества сна, измерить кровяное давление, получить советы по гигиене сна и информацию, куда обратиться за помощью. Обратившихся в Mēness aptieka будут консультировать будущие врачи Латвийской ассоциации медицинских студентов (LaMSA).

Где? В Mēness aptieka Kamēlija на ул. Бривибас, 74, Рига, 12 февраля с 14.00 до 16.00, а также в Mēness aptieka т/ц Akropole Alfa на Бривибас гатве, 372, Рига, 18 февраля с 17.00 до 19.00.

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