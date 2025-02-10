Не спится? Проконсультируйся бесплатно и реши проблему!

«В диагностике проблем со сном важное значение имеет беседа с врачом, а при необходимости могут понадобиться различные тесты и лабораторные исследования, а в определенных случаях также помогут исследования сна: в том числе полиграфия, транскутанная капнография, полисомнография, множественный тест латентности сна.

Особое внимание надо обращать на различные жалобы, например, дополнительные обследования обязательно понадобились бы при сильном храпе, сонливости. Я призвала бы жителей пройти тесты сна, чтобы оценить здоровье своего сна и при необходимости отправиться к врачу.

Выявление заболеваний сна — это первый шаг, так как если распознать проблему со сном, то можно помочь. Лечение заболеваний сна улучшает как психоэмоциональное, так и физическое самочувствие. Специалистов и центры сна вы найдете на сайте Латвийского общества медицины сна (www.miegs.eu)», — объясняет председатель правления Латвийского общества медицины сна Марта Целминя.

В Mēness aptieka можно бесплатно пройти тест качества сна, измерить кровяное давление, получить советы по гигиене сна и информацию, куда обратиться за помощью. Обратившихся в Mēness aptieka будут консультировать будущие врачи Латвийской ассоциации медицинских студентов (LaMSA).

Где? В Mēness aptieka Kamēlija на ул. Бривибас, 74, Рига, 12 февраля с 14.00 до 16.00, а также в Mēness aptieka т/ц Akropole Alfa на Бривибас гатве, 372, Рига, 18 февраля с 17.00 до 19.00.