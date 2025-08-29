Не смогли! В Латвию тайно попытались ввезти 300 литров русской водки

При проверке транспортного средства, оформленного в режиме транзита, в грузовом отсеке были обнаружены 100 картонных коробок с 600 бутылками водки «Mamont» объемом 0,5 литра. Продукция не была задекларирована. Отсутствовала также информация в сопроводительных документах.

«Алкогольные напитки относятся к товарам, подпадающим под санкции. Их ввоз в ЕС из России запрещен», — напомнили в СГД.

Европейские санкции предусматривают запрет на ввоз товаров, которые приносят значительные доходы российской экономике и могут быть использованы для финансирования действий, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД. Начат уголовный процесс по статье 84 Уголовного закона о нарушении санкций, установленных международными организациями и Латвией.