Не смогли! В Латвию тайно попытались ввезти 300 литров русской водки

Редакция PRESS 29 августа, 2025 17:09

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийско-российской границе задержана крупная партия алкоголя. Как сообщили в Службе госдоходов (СГД), сотрудники таможни 17 августа на пункте пропуска «Терехово» изъяли 300 литров водки, которую пытались нелегально ввезти из России.

При проверке транспортного средства, оформленного в режиме транзита, в грузовом отсеке были обнаружены 100 картонных коробок с 600 бутылками водки «Mamont» объемом 0,5 литра. Продукция не была задекларирована. Отсутствовала также информация в сопроводительных документах.

«Алкогольные напитки относятся к товарам, подпадающим под санкции. Их ввоз в ЕС из России запрещен», — напомнили в СГД.
Европейские санкции предусматривают запрет на ввоз товаров, которые приносят значительные доходы российской экономике и могут быть использованы для финансирования действий, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД. Начат уголовный процесс по статье 84 Уголовного закона о нарушении санкций, установленных международными организациями и Латвией.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

