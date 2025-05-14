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Не понос, так золотуха — в новых электричках снова констатированы дефекты

© LETA 14 мая, 2025 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

В электропоездах "Škoda" насчитали примерно 300 окон, которые запотевают, рассказали Латвийскому радио на предприятии "Pasažieru vilciens". Осенью прошлого года речь еще шла лишь о нескольких десятках окон, которые чешский производитель обещал заменить к ноябрю прошлого года, однако со временем брак был замечен в среднем в каждом десятом окне. Теперь их предполагают заменить до конца лета.

"Действительно постепенно начали возникать эти дефекты. Те неисправные окна, которые были замечены первыми, заменили, но со временем выяснилось, что эти дефекты повторяются. В связи с этим все время выявляются новые дефекты и непрерывно идет замена окон", - рассказала представитель "Pasažieru vilciens" Сигита Паула. Устранение дефектов происходит в рамках гарантии, все связанные с ремонтом расходы покрывает производитель. В настоящее время из всех поврежденных окон 60% заменены, еще около 130 окон ждут замены.

Паула подчеркнула - эти дефекты не влияют на безопасность пассажиров. А велоштативы, которые начали устанавливать в начале этого года, сейчас оборудованы в 19 электропоездах "Škoda". В остальных 13 составах их предполагается установить до конца июня. "Pasažieru vilciens" ранее, впрочем, неоднократно обещал завершить проект стоимостью в неполные 890 тысяч евро в "этом месяце".

"На ежедневных рейсах необходимо 24 электропоезда. По маршрутам приоритетно курсируют те поезда, которые оборудованы велоштативами", - отметила Паула. Компания призывает пассажиров перед поездкой проверить информацию в мобильном приложении "Vivi", где возле каждого рейса указано, оборудован ли конкретный поезд штативами для велосипедов, на это указывает соответствующий значок. "Мы улучшили и сам процесс, мы укрепили нашу ремонтную бригаду и привлекли дополнительный персонал, который осуществляет установку велоштативов", - добавила Паула.

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Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай

Важно 19:45

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Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

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Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги?

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

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Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

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