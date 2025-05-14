Не понос, так золотуха — в новых электричках снова констатированы дефекты

"Действительно постепенно начали возникать эти дефекты. Те неисправные окна, которые были замечены первыми, заменили, но со временем выяснилось, что эти дефекты повторяются. В связи с этим все время выявляются новые дефекты и непрерывно идет замена окон", - рассказала представитель "Pasažieru vilciens" Сигита Паула. Устранение дефектов происходит в рамках гарантии, все связанные с ремонтом расходы покрывает производитель. В настоящее время из всех поврежденных окон 60% заменены, еще около 130 окон ждут замены.

Паула подчеркнула - эти дефекты не влияют на безопасность пассажиров. А велоштативы, которые начали устанавливать в начале этого года, сейчас оборудованы в 19 электропоездах "Škoda". В остальных 13 составах их предполагается установить до конца июня. "Pasažieru vilciens" ранее, впрочем, неоднократно обещал завершить проект стоимостью в неполные 890 тысяч евро в "этом месяце".

"На ежедневных рейсах необходимо 24 электропоезда. По маршрутам приоритетно курсируют те поезда, которые оборудованы велоштативами", - отметила Паула. Компания призывает пассажиров перед поездкой проверить информацию в мобильном приложении "Vivi", где возле каждого рейса указано, оборудован ли конкретный поезд штативами для велосипедов, на это указывает соответствующий значок. "Мы улучшили и сам процесс, мы укрепили нашу ремонтную бригаду и привлекли дополнительный персонал, который осуществляет установку велоштативов", - добавила Паула.