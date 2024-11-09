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Не многовато ли? За последние 5 лет число детей с инвалидностью выросло более чем на 1000

© LETA 9 ноября, 2024 16:20

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Более точные данные - 1123 ребенка с инвалидностью - приводит Минблаг в проекте распоряжения об увеличении доступности социальных услуг, переданном на общественное обсуждение.

Согласно сведениям Государственной врачебной экспертной комиссии по здоровью и трудоспособности, на январь нынешнего года в Латвии инвалидность была у 9423 детей, причем 5680 из них - мальчики и 3743 - девочки. 3784 ребенка из этих 9423 нуждаются в особом уходе.

Число совершеннолетних лиц с нарушениями психического характера на январь 2024-го достигло 26 тысяч 643 - за 5 лет оно увеличилось на 2520. Среди них I группу инвалидности получили 5754 человек, II группу - 18 тысяч 919.

Несмотря на значительный рост поставщиков социальных услуг, министерство, оценив ситуацию в этой сфере, пришло к выводу, что доступность социальных услуг и их соответствие нуждам различных целевых групп по-прежнему недостаточны.

Минблаг подчеркивает, что в связи с ростом числа детей-инвалидов и совершеннолетних лиц с нарушениями психического характера, важно обеспечивать поддержку, чтобы можно было поддерживать и повышать оптимальный уровень физического, сенсорного, интеллектуального и социального функционирования этих людей.

Как заявляют в министерстве, ограниченные финансовые ресурсы не всегда позволяют использовать мощности поставщиков социальных услуг в полном объеме или обеспечивать все услуги, необходимые для улучшения способностей к социальному функционированию лиц из целевых групп, поэтому важно обеспечить доступность дополнительного финансирования для этих услуг.

Чтобы улучшить доступность социальных услуг, Минблаг планирует предложить самоуправлениям или поставщикам социальных услуг выдавать гранты под соответствующие проекты.

Планируется поддержка для оказания услуг социальной реабилитации и отдыха, приобретения средств материально-технического обеспечения, профессионального усовершенствования специалистов, поддержания коммуникации, создания визуальной идентичности и руководства проектами.

Предусмотрено, что максимальный размер выплат человеку с психическими расстройствами или ребенку с функциональными нарушениями не должен превышать 8526 евро, та же самая сумма относится и к родителям, опекунам, приемным семьям или неформальным работникам по уходу. Дополнительных выплат этим людям в проекте не запланировано.

До 2029 года, согласно проекту, социальные услуги должны получить 1460 человек.

В министерстве надеются, что такая мера может увеличить поддержку лиц с психическими расстройствами, детей с функциональными нарушениями и членов их семей, поскольку будет расширен спектр социальных услуг по всей Латвии.

Общее финансирование составляет 12 миллионов 446 тысяч 350 евро, в том числе 1 миллион 866 тысяч 953 евро из госбюджета и 10 миллионов 579 тысяч 397 - из Европейского социального фонда Плюс. Проект планируется реализовать до 2027 года.

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