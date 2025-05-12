Не бойтесь: в Риге и окрестностях пройдут военные учения

В ходе учений будет отрабатываться и совершенствоваться выполнение задач батальона, при этом в них будут задействованы не только личный состав подразделения, но и военнослужащие Службы национальной обороны, проходящие службу в подразделении.

Для выполнения учебных задач в районах Гаркалне и Ропажи будут использоваться учебные боеприпасы и боевые имитационные средства, создающие шум, но не представляющие опасности для здоровья и жизни людей. После окончания обучения места проведения тренировок будут убраны.