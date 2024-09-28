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Нацблок нашёл еще один памятник, который мечтает снести (2)

Редакция PRESS 28 сентября, 2024 09:51

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Национальное объединение призвало Вентспилсскую городскую думу демонтировать памятник противнику независимости Латвии Янису Фабрициусу в Вентспилсе, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Партия сообщила, что обратилась в Музей оккупации Латвии и Латвийский военный музей, чтобы получить мнение специалистов и историков о личности и исторических деяниях Фабрициуса, а также о военной форме государства-агрессора, изображенной на памятнике. Получено подтверждение военных действий Фабрициуса против независимости Латвийского государства. Нацобъединение предлагает демонтировать памятнику согласно закону о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже.

"Мы должны показать молодому поколению Латвии, что у нас нет ни общей истории, ни общего будущего с защитниками российской власти в Латвии", - говорит депутат Артурс Бутанс.

Фабрициус (1877-1929) боролся против независимости Латвии в ходе боев за свободу в 1918 году в качестве военного комиссара 2-й Новгородской стрелковой дивизии Красной армии.

Памятник Фабрициусу в Вентспилсе установили в декабре 1953 года.

Партия отмечает, что с аналогичным обращением к председателю Вентспилсской думы Янису Витолиньшу обратилась организация "Центр общественной памяти", которая призвала демонтировать памятник ко Дню Лачплесиса. В своем заявлении представители организации ссылаются на решение Сената Верховного суда, в котором говорится, что закон обязывает самоуправление оценить соответствие памятников на своей территории критериям, указанным в статье 3 закона о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже. Это будет решение, основанное на правильном применении правовой нормы, а не политическое решение самоуправления, считает Нацобъединение.

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Комментарии (2) 16 реакций
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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (2)

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (2)

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС (2)

Бизнес 18:02

Бизнес 2 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать