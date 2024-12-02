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Наступление повстанцев в Сирии: правительственные войска отступают из Алеппо, город бомбит авиация РФ

© BBC 2 декабря, 2024 08:25

Мир 0 комментариев

Сирийская армия заявляет, что несет серьезные потери убитыми и ранеными в столкновениях с повстанцами, которые, как сообщается, уже захватили часть территорий, контролируемых сирийскими военными, и удерживают большинство районов Алеппо.

В первом официальном заявлении сирийской армии с начала наступления повстанцев, опубликованном в субботу, говорится, что десятки сирийских военных погибли в столкновении на северо-западе Сирии.

По данным источников, натиск оппозиционных сил столь велик, что местами проправительственной армии приходится отступать без сопротивления.

«Большое количество террористов и многочисленность фронтов побудили наши вооруженные силы провести операции по передислокации, направленные на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контратаке», — говорится в заявлении армейского командования.

По данным базирующегося в Британии сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), с начала наступления повстанцев в минувшую среду погибли более 300 человек, включая 20 гражданских.

Впервые с 2016 года российская авиация поддерживает проправительственные войска Башара Асада с воздуха. По словам очевидцев, воздушные налеты на некоторые районы Алеппо продолжались всю ночь с пятницы на субботу.

Российские власти утверждают, что в результате ударов было убито около 300 вооруженных противников Асада, однако независимого подтверждения этих сведений нет. Во время войны в Украине российское военное ведомство постоянно делает заявления, которые впоследствии оказываются несоответствующими действительности.

По данным SOHR, повстанцы уже захватили аэропорт Алеппо и несколько десятков соседних городов.

Из Сирии также поступают сообщения о продолжении наступления повстанцев в сторону следующего крупного города Хама. Он расположен к югу от провинции Идлиб, которая остается под полным контролем повстанцев.

По некоторым данным, ожесточенные бои идут уже в 20 километрах от центра Хамы. В интернете появились кадры, на которых видны колонны сирийских правительственных войск, вероятно отступающих из Хамы в сторону города Хомс (хотя подлинность этих видео пока не подтверждена).

Первая реакция Асада

В субботу вечером на происходящее впервые отреагировал Башар Асад. Он не появлялся перед камерами (о местонахождении президента Сирии достоверных сведений нет), однако его офис распространил следующее заявление.

«Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность перед лицом всех террористов и тех, кто их поддерживает, — сказал Асад во время телефонных переговоров с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. — Она способна, с помощью своих друзей и союзников, нанести им поражение и уничтожить их вне зависимости от того, насколько активными будут атаки террористов».

По данным SOHR, повстанцы захватывали целые районы Алеппо, не встречая сопротивления. Представитель организации сказал в комментарии Би-би-си, что здания городского совета, полицейских участков и офисов спецслужб пусты.

«Такого прежде никогда не было», — сказал представитель SOHR.

Это первое наступление повстанцев на сирийский режим с 2016 года. После четырех лет гражданской войны, в 2020-м, они были отброшены силами армии Асада за пределы территорий, контролируемых правительственными войсками.

С тех пор повстанцы прочно обосновались в Идлибе недалеко от Алеппо и в районах к северу от города, у границ с Турцией.

В минувшую среду бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) начали продвигаться в сторону Алеппо и к пятнице достигли города.

Участие России

Сирийская гражданская оборона — спасательная служба, действующая в части Сирии, контролируемой оппозицией, — сообщила на платформе Х (бывший твиттер), что сирийская и российская авиация нанесли авиаудары по жилым кварталам, заправочной станции и школе в удерживаемом повстанцами Идлибе.

В результате бомбардировки, по данным спасателей, четыре человека погибли, шесть ранены.

Россия, которая в 2015 году направила в Сирию свои ВВС для поддержки Башара Асада в гражданской войне, сейчас обещает Дамаску дополнительную военную помощь, которая, как сообщили сирийские военные источники, начнет поступать в ближайшие 72 часа.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает нападение повстанцев как нарушение суверенитета Сирии.

«Мы за то, чтобы сирийские власти навели порядок у себя в стране и восстановили конституционный порядок как можно скорее», — заявил он.

Почему началось наступление повстанцев

На этой неделе командир повстанческих бригад «Джайш аль-Изза» Мустафа Абдул Джабер сказал, что их быстрому продвижению по контролируемым армией территориям способствовала нехватка проиранских сил в провинции Алеппо.

Союзники Ирана в регионе понесли большие потери вследствие израильских ударов, по мере того, как конфликт в Газе распространился на другие части Ближнего Востока.

Бойцы оппозиции заявляют, что предпринятое ими наступление стало ответом на участившиеся удары российской и сирийской авиации по районам, где сосредоточены повстанческие силы, в частности, по Идлибу.

Кроме того, говорят источники в оппозиции, контактирующие с турецкой разведкой, этот шаг нацелен на то, чтобы упредить возможные наземные атаки со стороны сирийской армии.

Агентство Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию, сообщает, что зеленый свет к наступлению якобы дала Турция, поддерживающая повстанческое движение.

Власти Турции в субботу были недоступны для комментариев. Накануне МИД страны лишь заявил, что столкновения между повстанцами и правительственными силами на северо-западе привели к нежелательной эскалации напряженности, которой Турция стремилась избежать.

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