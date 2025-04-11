Настоящее чудо! В RAKUS вышел из комы мужчина, который месяц был без сознания

Векстер был подключен к системе EKMO — уникальному устройству, которое берет на себя функцию легких или сердца пациента, используя его собственную венозную кровь. Система EKMO считается крайней мерой реанимации, с шансом выживания от 38% до 50%.

"Я никогда не болел! Даже не разбираюсь в медицине! Я не был у врача 30 лет", — признает Атис.

Предположительно, причиной тяжелого воспаления легких стал грипп.

Врач, главный специалист по анестезиологии и неотложной медицине RAKUS Олег Шуба пояснил, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозную кому. Позже было решено подключить EKMO — это дало шанс выжить.

Жена Атиса Юстине все это время находилась рядом с мужем. "Мне разрешили быть там. Я рассказывала ему все. Сейчас он просто ничего не помнит", — говорит Юстине.

Жизнь продолжается: друзья Атиса сдали для него кровь, а сын Валтс одержал победу в интеллектуальной игре на Латвийском телевидении Gudrs, vēl gudrāks ("Умный, еще умнее").

Впереди — операция и реабилитация. Но жена Атиса уверена: "Мы встанем на ноги. Все будет хорошо".