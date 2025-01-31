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«Наш район превращают в свалку? Куда смотрит мэр?» Рижане в претензии к городским властям

Редакция PRESS 31 января, 2025 12:23

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге прямо  на пересечении улиц Эбельмуйжас и Ливциема, неподалеку от конечного пункта общественного транспорта "Ziepniekkalns" стоит брошенная разбитая машина, судя по всему, после аварии. На ней нет номеров, стекла выбиты, шины спущены, зеркала выломаны. А вокруг на дороге валяются отломанный бампер, фары и другие запчасти. Рядом крупный магазин и жилой массив. Как рассказали press.lv жильцы окрестных девятиэтажных домов, эта груда железа стоит здесь уже месяц - с последних дней декабря. И никому нет до нее дела. Хотя местные жители не раз сообщали в полицию, просили выяснить, кто владелец. Возможно , машина числится в угоне.

Зиепниеккслнс, перекресток улиц Ливциема и Эбельмуйжас

Житель микрорайона Сергей рассказывает:

- Я заметил ее еще месяц назад, часто хожу мимо нее в ближайший магазин Mevi - и каждый раз натыкаюсь взглядом на этого монстра. Тогда, в декабре, она была еще в более или менее приличном состоянии, хоть и после аварии, а сейчас это уже просто груда железа. Ей место на свалке, а не на дороге.

- Вы пытались сообщить в полицию самоуправления или в Госполицию?

- Конечно, пытался. Но безуспешно. Я сам звонил в полицию по единому номеру 112 еще в конце декабря. Мне ответили:   "Да-да, спасибо за информацию, примем к сведению!". Но на этом все  и закончилось. К сведению приняли, но никто эти железки так не убирает, - как стояла, так и продолжает стоять.Ее еще и продолжают ломать все, кому не лень - отламывать зеркала, двери. В новогоднюю ночь я издали видел, как этот автомобиль обстреливали петардами, даже прыгали на нем. Вокруг и сейчас  везде битые стекла, оторванные двери. Разве это нормально? Живем как на свалке. Парк Эбельмуйжас рядом благоустроили, а в нескольких метрах от него такая позорная свалка! Куда мэр Кирсис смотрит? Если этот "мусорник" постоит здесь еще недолго, я вас уверяю - район начнет превращаться в стихийную свалку - начнут привозить и бросать тут все подряд, в том числе и другие разбитые машины. А ведь рядом играют дети, люди с собаками гуляют.

Виолета тоже живет неподалеку - в пятиэтажке на Ливциема, она рассказывает, что еще месяц назад видела в новостях, что этот автомобиль попал в аварию прямо на переезде у высшего учебного заведения Turība:

- В новостях рассказали, что прямо на переезде автомобиль пострадал от столкновения с поездом. А в на тот момент были два индуса, один пострадал очень серьезно. Что с ними сейчас, неизвестно, а вот машина брошена здесь, в нашем районе, в километрах двух отсюда.  Поражают люди - зачем все доламывать и крушить?

Сармите считает, что полиция могла бы и быстрее отреагировать:

- Понятно, что такие мелочи стражей порядка вряд ли заинтересуют, но ведь это может быть и угнанная машина. Угнали, разбили и бросили. А тут еще люди регулярно сообщают в полицию об этом - и никакой реакции. Странно.  Вижу время от времени патрули муниципальной полиции по району ездят, неужели они не видят здесь эту грузу железа? Почему-то на эту машину штрафные квитанции не клеят. Или разрешается вот так держать хлам на дорогах?

Press.lv  решил местным жителям помочь - тоже направил фотографии автомобильного скелета в полицию и позвонил на единый номер Рижского самоуправления 8000 1201: вице-мэр Риги Линда Озола 10 декабря как раз сообщила  в интервью нашему порталу, что звонить в случае происшествий в Риге стоит именно сюда - операторы разберутся, какой из служб переадресовать этот вопрос:

"Таким образом ведомство, которое должно будет устранить беспорядок, получит задание уже от диспетчера самоуправления и приступит к работе. Рижанам не придется ломать голову над тем, какое предприятие или ведомство отвечает за решение проблем в том или ином случае.", - говорила  в декабре Линда Озола. Но пока рижане уже месяц как раз ломают голову, почему полиция не реагирует на вызовы? Возможно, теперь диспетчеры единого номера столичного самоуправления помогут решить проблему?

В марте press.lv сообщал о целом кладбище брошенных автомобилей в районе фабрики Dzintars. Тогда представитель Госполиции Гита Гжибовска так  прокомментировала ситуацию:

- В 20-м пункте правил Кабинета министров N 769 "О принудительном перемещении и признании транспортного средства оставленным на длительное время на дороге" указаны случаи, в которых автомобиль признается оставленным на дороге на долгий срок. В частности, если транспортное средство стоит на дороге, не используется дольше 15 суток ( о чем опять же свидетельствует квитанция предупреждения на лобовом стекле автомашины) и при этом автомобилем не пройден государственный техосмотр. Кажется, это как раз "наш" случай.

Как сообщила представитель Госполиции Лина Багдоне, сотрудники полиции Рижского самоуправления оставили предписание владельцам авто в течение 45 дней убрать машину с конкретного места. После указанного срока сотрудники полиции приедут с проверкой, исполнено ли это предписание. Если указанная машина все ещё будет находиться на том же месте, у полиции будет право ее эвакуировать. Все расходы должен будет затем покрыть владелец автомашин

 

 

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