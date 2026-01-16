Невелико и препятствие: Белый дом презрительно высказался о европейских войсках в Гренландии

"Я не думаю, что присутствие европейских войск влияет на процесс принятия решений президентом, и это никак не влияет на его цель по приобретению Гренландии", - сказала пресс-секретарь Белого дома Белого дома Кэролайн Ливитт.

Её заявления прозвучали в день, когда Европейские военнослужащие начали прибывать в Гренландию, и спустя несколько часов после переговоров американских, датских и гренландских чиновников в Вашингтоне. Эта встреча, по словам министра иностранных дел Дании, не смогла устранить "фундаментальные разногласия" вокруг богатого полезными ископаемыми арктического острова.

В среду Франция, Швеция, Германия и Норвегия объявили, что направят военнослужащих в столицу Гренландии Нуук в рамках разведывательной миссии. Минобороны Германии заявило, что разведывательная миссия с участием ряда европейских стран-членов НАТО нацелена "на изучение вариантов обеспечения безопасности в условиях российских и китайских угроз в Арктике".

По приглашению Дании с четверга по воскресенье в Нуук будет направлена разведывательная группа бундесвера численностью 13 человек, сообщили в министерстве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что группа французских военнослужащих уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена сухопутными, воздушными и морскими средствами.

"Ожидается, что начиная с сегодняшнего дня и в ближайшие дни присутствие солдат НАТО в Гренландии будет заметнее. Ожидается больше военных авиарейсов и кораблей", - сказал в среду на пресс-конференции вице-премьер Гренландии Муте Эгеде, добавив, что будут проводиться учения.

Тем временем Нидерланды и Эстония объявили, что присоединятся к учениям, которые глава МИД Нидерландов Рубен Брекельманс охарактеризовал как сигнал о том, что вопросы безопасности в Гренландии и регионе "имеют стратегическое значение для всех союзников по НАТО".

Эстония также "готова при необходимости направить войска". Об этом объявил глава МИД Маргус Цахкна, написа соответсвующий пост на платформе X.

Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, выступая после переговоров, сказал, что передача Гренландии под контроль США "абсолютно не нужна".

"Мы не смогли изменить американскую позицию. Очевидно, у президента есть желание завоевать Гренландию", - заявил Расмуссен журналистам. "Таким образом, между нами по-прежнему существуют фундаментальные разногласия".

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал взять под контроль автономную датскую территорию, утверждая, что это жизненно важно для безопасности США.

Трамп: "Думаю, всё разрешится"

Выступая после встречи, на которой он не присутствовал, Трамп впервые заговорил о Гренландии примирительно, признавая интересы Дании, хотя и вновь сказал, что не исключает никаких вариантов. "У меня очень хорошие отношения с Данией, посмотрим, как всё будет. Думаю, всё разрешится", - отметил Трамп, не вдаваясь в детали.

Он вновь заявил, что Дания бессильна, если Россия или Китай попытаются занять Гренландию, но добавил: "Мы сделаем всё, что в наших силах".