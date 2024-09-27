Народ не хочет электросамокатов на тротуарах, депутаты раздумывают

Из слов некоторых депутатов в ходе дебатов стало очевидно, что полностью запрещать прокатные самокаты законодатель сейчас не планирует. Сначала инициативу рассмотрела парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям, проголосовавшая за дальнейшее продвижение документа. По инициативе этого заседания автор инициативы Даце Тиллере, по предложению которой сбор голосов был начат 25 апреля 2023 года, сообщила в соцсетях: "Этой записью хочу сказать, что голос каждого гражданина Латвии может быть услышан. [..] Спасибо "ManaBalss.lv" за возможность. Нас услышали. Я почувствовала поддержку и от политиков. Инициатива далее будет направлена на рассмотрение в комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. За это время и Министерство сообщения, и Дирекция безопасности дорожного движения, а также "Bolt" сделали шаги, чтобы поток электрических средств передвижения в городах упорядочить и усовершенствовать, но надо сказать, что на практике не все работает. Контроль должен быть намного больше. Но достаточно ли ресурсов, чтобы его обеспечить?"

На портале "ManaBalss.lv" можно прочитать, что окончательного решения - запрета - в повестке дня политиков нет. "Для решений о дальнейших улучшениях, с одной стороны, необходимо дать время, чтобы проявили себя ранее введенные изменения, с другой - следует поддержать это коллективное заявление и держать дискуссию по поставленной им проблеме открытой", - говорится в записи на портале. В свою очередь, депутат Наурис Пунтулис (Нацобъединение) сообщил коллегам, что хотя инициатива и требует запрета на аренду электросамокатов, в первую очередь автор инициативы подчеркнула необходимость изменения правил дорожного движения, оборудования дополнительных велополос, а также введения более крупных штрафов за несоблюдение правил.