«Нам нужно просто закрыть границу, вырыть ров, построить стену, обнести ее колючей проволокой и всё!» Бергс

Нормунд Бергс, предприниматель, председатель правления SAF Tehnika в программе «Пресс-клуб» на канале TV24 озвучил свое мнение: «Мы не запрещаем, но настоятельно рекомендуем сотрудникам SAF Tehnika не ездить в некоторые страны, в том числе в Россию, Белоруссию, если эта рекомендация не будет соблюдена, есть большая вероятность, что мы пересмотрим трудовые отношения».

"Это опасно. Вы проходите через пограничный пункт, и никто не знает, что они делают с вашим телефоном, компьютером. Чаще всего они что-то делают, если вы им хоть немного интересны, вы становитесь носителем шпионских программ. В худшем случае вас могут задержать и арестовать. В этом нет ничего нового. Единственная причина для поездки в эти страны - если у вас там живут, например, старые, больные родители. По гуманитарным соображениям это может быть разрешено, но если вы хотите приключений, мир достаточно велик, - продолжает он. - Я думаю, нам нужно просто закрыть границу, вырыть большой ров, построить стену, обнести ее колючей проволокой и все!».