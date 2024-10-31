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«Нам нужно просто закрыть границу, вырыть ров, построить стену, обнести ее колючей проволокой и всё!» Бергс

la.lv 31 октября, 2024 10:21

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Около 40 латышей находятся в российских и белорусских тюрьмах. Министерство иностранных дел (МИД) располагает информацией о 26 подданных Латвии, находящихся в заключении в Белоруссии, и 13 латышах, находящихся в тюрьмах России.

Нормунд Бергс, предприниматель, председатель правления SAF Tehnika в программе «Пресс-клуб» на канале TV24 озвучил свое мнение: «Мы не запрещаем, но настоятельно рекомендуем сотрудникам SAF Tehnika не ездить в некоторые страны, в том числе в Россию, Белоруссию, если эта рекомендация не будет соблюдена, есть большая вероятность, что мы пересмотрим трудовые отношения».

"Это опасно. Вы проходите через пограничный пункт, и никто не знает, что они делают с вашим телефоном, компьютером. Чаще всего они что-то делают, если вы им хоть немного интересны, вы становитесь носителем шпионских программ. В худшем случае вас могут задержать и арестовать. В этом нет ничего нового. Единственная причина для поездки в эти страны - если у вас там живут, например, старые, больные родители. По гуманитарным соображениям это может быть разрешено, но если вы хотите приключений, мир достаточно велик, - продолжает он. - Я думаю, нам нужно просто закрыть границу, вырыть большой ров, построить стену, обнести ее колючей проволокой и все!».

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Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

Важно 13:59

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На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

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Председатель победивших в Литве соцдемов отказалась от премьерства в пользу Европарламента

Мир 13:50

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Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

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По примеру Риги — никакой русификации: в Резекне тоже хотят переименовать улицы

Важно 13:48

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Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

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Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Важно 13:37

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Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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Повышение цен на услуги CSDD сомнительно: Автоассоциация

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

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Сейм решил отправить депутата Пучку на языковую проверку

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

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Латышские музыканты переехали в Англию, чтобы заработать на жизнь (ВИДЕО)

Важно 13:14

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Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

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