«Нам нравится считать таких героев своими»: президент Эстонии о памятнике Барклаю

-Если где-то идет война и мы знаем, кто агрессор, я думаю, не стоит связывать с этим язык и культуру, тем более что язык и культура идут из истории. Я был бы тут очень осторожен. И когда убирают памятники культуры, потому что они стали политическими, идеологическими..., - считает президент Эстонии.

-Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю де Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры, и что с того, что во многом это немецко-шотландская культура. Все-таки он отсюда родом, и нам нравится считать таких героев своими...

Я не хотел бы делать большие выводы по маленьким нюансам, но, в принципе, думаю, что культуру и то, что происходит сейчас в Украине, не стоит путать.

Я знаю многих русских, которые против этой агрессии и даже заявляют, что не хотят говорить по-русски, хоть это их родной язык. Время подлечит раны, и русский язык не будет раздражать. Украинцы сами говорят по-русски, и при этом прилежно учат украинский – те, кто не владел им. Давайте не будем связывать язык и культуру с теми ужасами, которые происходят сейчас в Украине. И не только в Украине.