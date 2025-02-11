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«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

© Lsm.lv 11 февраля, 2025 18:19

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Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Идея законопроекта обоснована интересами национально безопасности. Законопроект подали депутаты фракции «Нового Единства» в сотрудничестве с МИД и Минюстом. Рассказывая о документе, депутат Агнесе Краста («Новое Единство») заявила, что цель — ограничить вредящие Латвии элементы гибридной войны. Один из таких элементов — опосредованное приобретение недвижимости в разных странах.

«Нам надо действовать превентивно. Одним из таких [вредных] способов может быть приобретение недвижимости в Латвии, поэтому это один из шагов, чтобы не допустить увеличения влияния и присутствия недружественных Латвии физических и юридических лиц», — сказала Краста.

С приобретением недвижимости в ЕС гражданами РФ и Беларуси растут риски обхода санкций, введенных против этих стран. Предусматривается, что запрет на покупку недвижимости в Латвии будет распространен и на физлиц — граждан обеих стран, и на связанных с ними предприятия. Запрет будет распространяться на сделки после вступления закона в силу, но не задним числом.

Похожую инициативу на прошлой неделе предложило правительство Финляндии, а в прошлом году там заблокировали ряд сделок с недвижимостью с участием частных лиц и предприятий из РФ.

В Латвии интерес к недвижимости со стороны граждан упомянутых стран характеризуется информацией, которую фиксирует Земельная книга. С этого года она должна отслеживать такие сделки. Парламентский секретарь Министерства юстиции Лайла Паэглькална сообщила: «С 1 января мы зафиксировали информацию о 38 случаях, когда граждане РФ приобретали недвижимость в Латвии. Это большое число, определенный сигнал. Раньше у нас таких данных не было. Нотариус, конечно, проверял идентифицирующую лица информацию, но Земельная книга это не фиксировала».

Ранее передача TV3 Nekā personīga сообщила, что до сих пор в Латвии даже на аукционах по продаже госсобственности нет инструмента, позволяющего исключить граждан РФ. При этом известно, что в связи с санкциями против РФ и РБ в Латвии сейчас заморожены 103 объекта недвижимости, более половины из них — в Юрмале.

Заместитель же Латвийского совета присяжных нотариусов Иева Метузале отмечает, что в законопроект также следует включить по возможности всеохватные запреты и на наследование такой недвижимости и другие четкие ограничения — чтобы законопроект нельзя было легко обойти.

Всего в повестке дня Юридической комиссии было две инициативы с заявленной идентичной целью. Большинство участников отклонили похожий законопроект «Национального объединения», поскольку решили, что нет оснований продвигать сразу два документа, а их объединение стало бы тратой времени.

Предполагается, что законопроект будут рассматривать и пополнять в трех чтениях.

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