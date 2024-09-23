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Налоги с пенсии: кому платить и сколько (2)

Еженедельник «Вести» 23 сентября, 2024 18:21

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Индексация пенсий – событие, которого пожилые люди ждут целый год. Для получающих небольшие пенсии прибавка в 20, а то и в 30 евро – заметное улучшение материального положения. Но вот налог... Как с ним?

Пенсия увеличивается не только во время ежегодной индексации. Работающие пенсионеры платят подоходный налог, перечисляют обязательные взносы социального страхования. Они имею право на перерасчет пенсии. И кто работает после назначения пенсии еще несколько лет, порой заметно повышает ежемесячную пенсионную сумму.

Но одновременно увеличивается сумма, превышающая не облагаемый налогом минимум, с которой высчитывается подоходный налог. Как разобраться с налогами с пенсии? Об этом спрашивают многие читатели.

«Я ушла на пенсию в 2019 году и два года назад устроилась на работу – в магазин. Мне посоветовали подать в Госагентство социального страхования заявление с просьбой пересчитать пенсию, так как я работаю официально, плачу налоги. Сейчас, до индексации, моя пенсия составляет 482 евро. С нее налог не взимается. А если будет перерасчет, я могу потерять в пенсии за счет налога?»
Анна ИВАНОВА,
Елгава

Под таким письмом могут подписаться тысячи пенсионеров, которые получают небольшие пенсии – на грани суммы, с которой вычитается подоходный налог с населения (IIN). Порой из-за боязни вычета налога пенсионеры отказываются от работы – имеет ли смысл, ведь все уйдет в налоги?

Работающему пенсионеру надо обязательно подавать декларацию о доходах, потому что налоговая служба делает годовой перерасчет доходов и часто оказывается, что пенсионер недоплатил подоходный налог – не по своей вине. Такова система налоговых подсчетов – по итогам года.

- Пенсионеры, которые долгое время получали небольшие пенсии – ниже не облагаемого подоходным налогом минимума, не всегда в курсе, как рассчитывается налог на пенсию. Для них это очень большие суммы, - разъясняет юрист Ирина САВЕЛЬЕВА. - Поэтому другие и работать не шли: все равно заработанное в налоги уйдет. Еще бытует миф, что работающему пенсионеру не выплачивают пенсию, или другой – зарплата выплачивается в меньшем размере...

Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняет порядок расчета IIN для пенсионеров:

- На данный момент сохраняется введенный со второго полугодия 2022 года не облагаемый налогом минимум для получателей пенсий - 500 евро. Ставка подоходного налога – 20%. Таким образом, если размер пересчитанной пенсии после пересмотра превышает установленный необлагаемый минимум - 500 евро в месяц (если нет дополнительных льгот), то с суммы, которая превышает необлагаемый минимум, удерживается подоходный налог в размере 20%...

Например, если пенсия была 500 евро и увеличилась на 20, то за вычетом подоходного налога (20% от 20 евро) она вырастет на 16 евро. Тоже хорошо.

(Это мы говорим о небольших пенсиях. Пенсии по тысяче и больше евро – это другая жизнь, другие расчеты, другие потребности и, конечно, более оптимистичный взгляд на жизнь.)

В свою очередь, юрист советует работающим пенсионерам просить бухгалтерию по месту работы поставить в электронную налоговую книжку ставку подоходного налога не 20%, а 23% в месяц. Немного больше будут высчитывать ежемесячно из зарплаты, зато при подаче годовой декларации будет меньше сумма недоплаченного налога или вообще ее не будет. А может, наоборот, образуется переплата налога, что приятнее...

Скоро очередная осенняя индексация пенсий - и опять тревоги. Те, у кого пенсия под 500 евро (среди пенсионеров считается хорошей суммой), переживают, что увеличат пенсию на 20 евро - и их же и отнимут в счет налога.

Напоминаем, что в этот раз установлен индекс от 1,0654 до 1,1004 - в зависимости от стажа. Индексируются пенсии размером до 683 евро - с учетом страхового стажа и работы во вредных условиях, а также доплаты к пенсиям...

(!) ВАЖНО ЗНАТЬ. В настоящее время действуют следующие ставки основных видов налогов.

V Ставки подоходного налога на жителя (IIN):

- годовой доход до 20 004 евро – 20%;
- часть дохода от 20 004 до 78 100 евро – 23%;
- часть дохода, превышающая 78 100 евро, – 31%.

V Обязательные взносы государственного социального страхования составляют 34,09% от зарплаты (работодатель выплачивает из своих средств 24,4%, а ставка взносов работника — 10,5% от ежемесячных доходов)...

Присылайте письма по адресу: LV–1048, Рига, ул. Мартиня, 9, «Латвийские Вести", с пометкой «Книга жалоб и предложений", или на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Татьяна АНДРИАНОВА

 

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Комментарии (2) 5 реакций
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