На замену потребовалось более 30 лет: на службе у пожарных не осталось советских машин

По его словам, в рамках последнего крупного финансирования служба приобрела более 400 единиц техники. Сейчас идёт последний год использования этих средств, поскольку финансирование на закупку техники было выделено на три года.

На данный момент ГПСС закупила 133 новых основных пожарных автомобилей, но значительная партия новой техники ожидается именно в этом году. Речь идёт не только об основных машинах, но и, например, о квадроциклах, лодках, прицепах, контейнерах и тягачах для их перевозки, а также подъёмниках.

Служба также получит основной пожарный автомобиль, оборудованный автолестницей. Сейчас в распоряжении ГПСС есть отдельные машины: основной пожарный автомобиль с водой и всем необходимым оборудованием для тушения пожаров и спасательных работ, а также отдельный подъёмник с автолестницей. В настоящее время производится объединённый вариант — основной пожарный автомобиль, оснащённый автолестницей.

Балтманис отметил, что такая машина значительно упростит работу с персоналом: на вызов сможет выезжать одна команда из трёх человек на одном автомобиле, выполняя обе функции.

Также он сообщил, что победителями тендеров на поставку техники стали компании из Польши и Турции.