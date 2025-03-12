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На выборах в Гренландии побеждает партия, выступающая за независимость острова

© BBC 12 марта, 2025 11:15

Мир 0 комментариев

На выборах в Гренландии побеждает правоцентристская оппозиционная партия, выступающая за независимость арктического острова от Дании. Выборы в Гренландии проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над островом.

По данным избирательной комиссии, после подсчета более 90% бюллетеней партия «Демокраатит» («Демократы»), выступающая за постепенное обретение независимости, набирает почти 30% голосов.
Еще одна оппозиционная партия «Налерак», которая хочет немедленно начать процесс отделения от Дании и установить более тесные связи с США, занимает второе место с результатом около 25%.

Партия «Ину­ит Ата­к­ва­ти­ги­ит» («Народное сообщество»), возглавляемая премьер-министром Муте Эгеде и также выступающая за независимость, занимает третье место с более чем 21% голосов.

Гренландия — крупнейший остров в мире, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, — уже около 300 лет контролируется Данией, находящейся на расстоянии почти 3000 км от нее.
Гренландия самостоятельно управляет своими внутренними делами, но решения по внешней и оборонной политике принимаются в Копенгагене.

Около 44 000 человек из 57-тысячного населения Гренландии имели право проголосовать за избрание 31 депутата парламента, а также местного правительства. Всего в избирательном бюллетене значились шесть партий.

Голосование проходило на 72 избирательных участках, разбросанных по всему острову.

Партия «Сиумут» («Вперёд»), партнер Эгеде по нынешней левой коалиции, занимает четвертое место, получив около 15% голосов избирателей. Две другие партии значительно отстают: «Атассут» набирает 7%, а «Куллек» — чуть больше 1%.

Как отмечал Bloomberg, обе партии действующей правящей коалиции также выступают за независимость, но крупнейшая «Инуит Ата­к­ва­ти­ги­ит» не спешила с проведением референдума, а «Сиумут» обещала провести его в ближайшие четыре года.

В Гренландии — выборы. Помогут ли они Дональду Трампу аннексировать гигантский датский остров?
Внимание Трампа привлекают стратегическое расположение Гренландии и ее запасы минеральных ресурсов. Впервые он высказал идею о покупке острова во время своего первого президентского срока в 2019 году.

После вступления в должность в январе 2025-го Трамп вновь заявил о своем намерении приобрести эту территорию. «Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности. Так или иначе, мы добьемся своего», — заявлял он во время выступления в Конгрессе США на прошлой неделе.

Лидеры Гренландии и Дании неоднократно отвергали его требования. Эгеде перед выборами заявил, что Гренландия не продается и заслуживает «уважительного отношения».

Трамп не исключал и применения силы для установления контроля над Гренландией, что, с учетом его отношения к вторжению России в Украину, настораживает датчан.

«Заявления Трампа о готовности захватить Гренландию силой очень напоминают риторику президента Владимира Путина в отношении Украины, — говорил Би-би-си Андерс Фог Расмуссен, послуживший и премьер-министром Дании, и генсеком НАТО. — Но я хотел бы подчеркнуть, что мне лично кажется, что американцы не пойдут на силовой захват Гренландии».

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