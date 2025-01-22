Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

«На волю, все на волю!» Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Росса Ульбрихта, приговоренного к пожизненному

© Meduza.io 22 января, 2025 10:38

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании 40-летнего Росса Ульбрихта, которого в 2015 году приговорили к пожизненному заключению по делу о создании даркнет-площадки Silk Road, где незаконно торговали наркотическими веществами и оружием.

Трамп написал об этом в своей соцсети Truth Social вечером 21 января, что помилование Росса Ульбрихта «полное и безоговорочное». «Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Нелепость!» — прокомментировал Трамп приговор, вынесенный основателю Silk Road.

Президент США позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей о своем решении. По словам Трампа, он помиловал Ульбрихта в честь его матери и «Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало».

Ульбрихт находится в федеральной тюрьме в Аризоне, сообщает Reuters. Адвокат Брэндон Сэмпл, представляющий его интересы, рассчитывает, что скоро Ульбрихт окажется на свободе.

«После более чем десятилетнего заключения это решение дает Россу возможность начать все заново, перестроить свою жизнь и внести позитивный вклад в общество», — заявил адвокат.

Помилование Росса Ульбрихта — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. О планах смягчить приговор основателю Silk Road Трамп заявил в мае 2024 года во время выступления на Либертарианском национальном съезде. Либертарианская партия, выступающая за легализацию наркотиков, призывала освободить Ульбрихта, называя его дело примером чрезмерного вмешательства правительства.

Silk Road — один из первых и самых известных магазинов в даркнете, где за биткоины продавали психоактивные и наркотические вещества, оружие и поддельные документы. Ульбрихт создал его в 2011 году, магазин работал, пока основателя Silk Road не задержали в 2013 году. За это время услугами магазина воспользовались более 100 тысяч человек, которые потратили в целом 214 миллионов долларов. По заявлению прокуратуры, несколько человек погибли из-за наркотических веществ, купленных на площадке.

В 2015-м Ульбрихт получил пожизненное заключение, его признали виновным в распространении наркотиков через интернет, сговоре с целью компьютерного взлома и отмывания денег. По версии обвинения, Ульбрихт управлял Silk Road под псевдонимом Dread Pirate Roberts (отсылка к персонажу фильма «Принцесса-невеста» 1987 года). Сам Ульбрихт говорил, что «хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни, иметь конфиденциальность и анонимность». Его адвокаты утверждали, что после создания сайта он передал управление площадкой другим людям.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Шноре требует запретить украинским беженцам работать таксистами без знания госязыка

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Оппозиционный депутат Сейма Эдвин Шноре (Национальное объединение) предложил поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, предусматривающие обязательное знание латышского языка для украинцев, которые хотят работать водителями такси.

Оппозиционный депутат Сейма Эдвин Шноре (Национальное объединение) предложил поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, предусматривающие обязательное знание латышского языка для украинцев, которые хотят работать водителями такси.

Читать
Загрузка

Синоптики не обрадовали прогнозом на выходные и сказали, когда придет весна

Новости Латвии 13:45

Новости Латвии 0 комментариев

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Читать

Хочешь жить — плати! Ланга предлагает ввести налог для старых «колонистов» и новых приезжих

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

После того, как интеллектуальный маяк латышской нации режиссер Алвис Херманис встал на защиту лидера движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, и даже назвал ее кандидатуру желательным министром культуры, она стала выдавать государственно важные идеи. Так, она предложила, где можно брать дополнительные налоги в казну.

После того, как интеллектуальный маяк латышской нации режиссер Алвис Херманис встал на защиту лидера движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, и даже назвал ее кандидатуру желательным министром культуры, она стала выдавать государственно важные идеи. Так, она предложила, где можно брать дополнительные налоги в казну.

Читать

Силиня встретилась с будущим командиром генералом Пудансом: о чем говорили?

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

Необходимо продолжать развивать возможности роста военнослужащих профессиональной службы, а также обучение ополченцев, заявила в среду на встрече с будущим командиром Национальных вооруженных сил (НВС) Каспарсом Пудансом премьер-министр Эвика Силиня.

Необходимо продолжать развивать возможности роста военнослужащих профессиональной службы, а также обучение ополченцев, заявила в среду на встрече с будущим командиром Национальных вооруженных сил (НВС) Каспарсом Пудансом премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Каким будет бюджет Риги на этот год? Кирсис обещает городу развитие и безопасность

Новости Латвии 13:28

Новости Латвии 0 комментариев

Бюджет Рижского самоуправления в этом году будет бюджетом развития и безопасности, сообщил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Бюджет Рижского самоуправления в этом году будет бюджетом развития и безопасности, сообщил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Читать

В Риге симфонический оркестр исполнит музыку из фильмов про Гарри Поттера

История и культура 13:27

История и культура 0 комментариев

9 февраля на сценe Арены Рига состоится большой концерт «Hogwarts Magic Symphony», где украинский симфонический оркестр «Lords Of The Sound» исполнит самые яркие музыкальные моменты из всех частей легендарной киносаги, сообщает портал balticevents.info.

9 февраля на сценe Арены Рига состоится большой концерт «Hogwarts Magic Symphony», где украинский симфонический оркестр «Lords Of The Sound» исполнит самые яркие музыкальные моменты из всех частей легендарной киносаги, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Ринкевич призывает случай с дронами в аэропорту обсудить в Совете по национальной безопасности

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

Случай с обнаружением на прошлой неделе дронов над Рижским аэропортом будет обсуждаться в Совете по национальной безопасности (СНБ), сообщил в интервью изданию "Neatkarīgā rīta avīze" президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Случай с обнаружением на прошлой неделе дронов над Рижским аэропортом будет обсуждаться в Совете по национальной безопасности (СНБ), сообщил в интервью изданию "Neatkarīgā rīta avīze" президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать