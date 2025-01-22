«На волю, все на волю!» Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Росса Ульбрихта, приговоренного к пожизненному

Трамп написал об этом в своей соцсети Truth Social вечером 21 января, что помилование Росса Ульбрихта «полное и безоговорочное». «Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Нелепость!» — прокомментировал Трамп приговор, вынесенный основателю Silk Road.

Президент США позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей о своем решении. По словам Трампа, он помиловал Ульбрихта в честь его матери и «Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало».

Ульбрихт находится в федеральной тюрьме в Аризоне, сообщает Reuters. Адвокат Брэндон Сэмпл, представляющий его интересы, рассчитывает, что скоро Ульбрихт окажется на свободе.

«После более чем десятилетнего заключения это решение дает Россу возможность начать все заново, перестроить свою жизнь и внести позитивный вклад в общество», — заявил адвокат.

Помилование Росса Ульбрихта — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. О планах смягчить приговор основателю Silk Road Трамп заявил в мае 2024 года во время выступления на Либертарианском национальном съезде. Либертарианская партия, выступающая за легализацию наркотиков, призывала освободить Ульбрихта, называя его дело примером чрезмерного вмешательства правительства.

Silk Road — один из первых и самых известных магазинов в даркнете, где за биткоины продавали психоактивные и наркотические вещества, оружие и поддельные документы. Ульбрихт создал его в 2011 году, магазин работал, пока основателя Silk Road не задержали в 2013 году. За это время услугами магазина воспользовались более 100 тысяч человек, которые потратили в целом 214 миллионов долларов. По заявлению прокуратуры, несколько человек погибли из-за наркотических веществ, купленных на площадке.

В 2015-м Ульбрихт получил пожизненное заключение, его признали виновным в распространении наркотиков через интернет, сговоре с целью компьютерного взлома и отмывания денег. По версии обвинения, Ульбрихт управлял Silk Road под псевдонимом Dread Pirate Roberts (отсылка к персонажу фильма «Принцесса-невеста» 1987 года). Сам Ульбрихт говорил, что «хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни, иметь конфиденциальность и анонимность». Его адвокаты утверждали, что после создания сайта он передал управление площадкой другим людям.