На владельцев заброшенного дома на улице Марияс в Риге наложено денежное взыскание; что дальше?

Комиссия по развитию и качеству городской среды (ранее - Комиссия по строениям, деградирующим окружающую среду) 23 января 2015 года решило присвоить этому зданию статус строения, деградирующего окружающую среду, категории B, то есть развалины.

Комиссия пришла к заключению, что строение не содержится соответственно требованиям, установленным нормативными актами. 25 апреля 2018 года дума приняла решение о принудительном приведении в порядок строения на ул. Марияс, 6.

В связи с невыполнением решения было выпущено 12 распоряжений о наложении денежного взыскания на общую сумму в размере 40 тысяч 170 евро.

Последнее распоряжение на сумму 5000 евро вышло в сентябре нынешнего года. Срок оплаты по нему - конец октября. Следующее распоряжение о взыскании планируется выпустить в середине ноября.

До сентября нынешнего года владелец выплатил 22 тысячи 503 евро, осталось не выплачено более 17 тысяч 667 евро.

С 2020 года жилое здание по этому адресу принадлежит гражданке Эстонии Трийне Неллис. Уполномоченное владелицей SIA Brem namu pārvaldīšana раз в несколько месяцев отсылает в департамент имущества измерения вертикальности строения, чтобы убедиться, что внешние стены строения не подверглись изменениям.

В свою очередь, владелица регулярно оспаривает распоряжения о взыскании, выпущенные департаментом. Впрочем, все суды ее жалобы отклоняют. Последний раз судопроизводство касалось одиннадцатого распоряжения о взыскании, эта жалоба также была отклонена.

Как пояснили в самоуправлении, наряду с этим в строительной информационной системе зарегистрировано две строительных концепции, одна из которых касается перестройки подвала, расположенного под территорией двора, вторая предусматривает перестройку самого многоквартирного жилого дома, согласование которой уже идет. Вскоре будет выдано разрешение на строительство и сделана отметка о выполнении условий проектирования.

Решение Рижской думы касается полного приведения здания в порядок, а это означает, что владелица должна восстановить дом в полном объеме.

Согласно информации из архива агентства LETA, одна из самых знаменитых рижских развалин на ул. Марияс фигурирует в новостях с 1999 года, когда были замурованы окна на первом этаже, чтобы в здание не могли проникнуть любопытствующие, подвергая опасности свою жизнь.

В 2008 году в заброшенном доме возник пожар, в 2009-м обрушился оконный карниз.

Самоуправление время от времени принимало различные решения, чтобы заставить владельцев привести строение в порядок, однако из-за частых смен владельцев, а также по другим причинам это не увенчалось существенными результатами - лишь была устранена опасность строения для жителей города.