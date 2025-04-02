На сайте airBaltic теперь можно самим изменять даты рейсов

Авиакомпания поясняет, что пассажиры, летящие рейсами airBaltic и чьи номера билетов начинаются на 657, теперь смогут изменить даты своего рейса в любое время, не обращаясь в центр обслуживания клиентов.

Новый цифровой инструмент самообслуживания предоставит информацию о доступных рейсах, разнице в цене билетов и стоимости изменения даты в зависимости от условий приобретенного тарифа.

Автоматизировав процесс изменения даты рейса, airBaltic рассчитывает обрабатывать около 4500 запросов на изменение даты каждый месяц без ручного вмешательства, что позволит сэкономить ресурсы и сократить время ожидания клиентов.