На Мюнхенской конференции по безопасности Силиня подчеркнул важность единых  действий против гибридных угроз

"Агрессия России в Украине и гибридная война в других странах преследуют одну цель - ослабить нас и посеять сомнения в нашей способности защитить себя и наши ценности", - сказала Силиня на дискуссии.

Она отметила, что также важно просвещать общественность в отношении дезинформации.

По словам премьер-министра, гибридные атаки России в Европе в последнее время стали более масштабными, частыми и наносящими больший физический ущерб. "Это уже не просто пропаганда, создание миграционного кризиса, кибератаки или шантаж - Россия пытается совершать диверсии на земле, на море и в воздухе", - сказал премьер-министр.

В ходе беседы лидеров премьер-министр подчеркнула, что оборонный потенциал в регионе Балтийского моря уже значительно укрепился как за счет увеличения инвестиций в безопасность, так и благодаря улучшению сотрудничества между НАТО и Европейским союзом. Примером тому служит повреждение кабеля передачи данных в Балтийском море, где благодаря тесному сотрудничеству Латвии и Швеции, а также участию других стран Балтийского моря и НАТО было найдено судно, виновное в повреждении, сказала Силиня.

Премьер-министр подчеркнула, что Латвия и ее партнеры готовы противостоять этим вызовам. "В кризисных ситуациях мы действуем сплоченно и решительно", - сказала Силиня