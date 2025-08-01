На Минск упал дрон, оппозиция зовет Лукашенко на круглый стол

Офис Светланы Тихановской призвал власти США стать посредниками в беседе с Александром Лукашенко. Главная тема — освобождение политзаключенных, в том числе самой возрастной их них, 70-летней Софии Бачуринской, которая на этой неделе была этапирована в колонию.

В спальном районе Минска упал дрон

В ночь на вторник, 29 июля, ударный дрон врезался в жилой дом на улице Матусевича, это западная окраина Минска. Дрон сначала влетел в стену, а затем упал во двор, разрушив припаркованный там автомобиль. Никто не пострадал.

В Следственном комитете заявили, что у дрона была боевая часть с тротилом и поражающими элементами — металлическими шариками.

Это не первый инцидент с дронами с начала войны России и Украины: в воздушное пространство Беларуси залетали и иногда падали десятки беспилотников (независимое издание «Флагшток» только за неделю с 7 по 13 июля насчитало в соцсетях 59 сообщений жителей Беларуси о дронах).

Однако в этот раз беспилотник долетел до густонаселенного района столицы, а во дворе, где он упал, расположен еще и детский сад.

На дроне, судя по кадрам оперативной съемки, была маркировка с надписями на украинском языке, при этом в белорусском минобороны не уточнили, кто бы мог его запустить, только констатировали сам факт прилета и падения.

Российская сторона инцидент не комментировала, в украинском минобороны изданию «Зеркало» сказали, что «вряд ли» дрон мог прилететь с позиций ВСУ.

Один из главных белорусских пропагандистов Григорий Азаренок утверждал в своем телеграм-канале, что дрон не упал сам, а «был посажен» силами ПВО. «Мы находимся на границе с двумя воюющими государствами. Прилететь может все что угодно. Это просто еще одно нам с вами напоминание о ценности мирного неба», — добавил он.

Офис Тихановской не исключает переговоры с Лукашенко

На этой неделе советник Светланы Тихановской по международным делам Денис Кучинский рассказал, что в ходе визита в Вашингтон он предложил администрации Дональда Трампа выступить посредниками в потенциальном диалоге оппозиции с Александром Лукашенко.

Кучинский заявил, что он встречался «с одним из ключевых людей в американской администрации», заместителем советника президента США Энди Бейкером и предложил ему идею круглого стола. По словам Кучинского, Бейкер сказал, что предложение будет рассматриваться.

Как рассказал Кучинский, представители оппозиции в изгнании ставят несколько условий для начала переговоров: прекращение репрессий, остановка политически мотивированных судов и освобождение политзаключенных. Сейчас правозащитники из организации «Вясна» признают ими 1183 человека.

Администрация Лукашенко никак эту инициативу не комментировала, при этом сам он 31 июля провел встречу с руководителями белорусских дипломатических представительств в странах мира и сказал, что «возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений <…> может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы».

В 2025 году Лукашенко уже дважды, весной и летом, встречался в Минске с представителями Трампа. После первой встречи на свободу вышел гражданин США и Беларуси Юрий Зенкович, а после второй — 13 осужденных по политическим мотивам, в том числе блогер Сергей Тихановский.

На этой неделе стало известно, что в женскую колонию в Гомеле доставлена местная жительница София Бачуринская — она стала самой возрастной из белорусских политзаключенных. Бачуринской 70 лет.

Приговор, как и дата его вынесения, не были известны, но теперь правозащитникам из «Вясны» удалось выяснить, что Бачуринской инкриминировали четыре уголовные статьи: о клевете и оскорблении представителей власти, лично Лукашенко, а также об участии в «экстремистском формировании».

Женщину осудили на два года лишения свободы. Приговор, вероятно, был вынесен еще в мае.

Бачуринская находилась под стражей с декабря 2024 года. До задержания она активно вела соцсети — и с большой долей вероятности приговор ей вынесен за записи и комментарии в них.