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На месте катастрофы двух эстонских вертолетов в Финляндии был и третий вертолет

© LETA 19 мая, 2025 15:17

Мир 0 комментариев

На месте катастрофы двух эстонских вертолетов в Финляндии в субботу, 17 мая, в воздухе был и третий вертолет − после происшествия он вернулся в Эстонию. Об этом пишет Rus.Postimees. 

По словам старшего комиссара Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёйрясе, в субботу за двумя потерпевшими крушение вертолетами следовал и третий вертолет, который после происшествия развернулся и полетел обратно в Эстонию.

Олли Тёйряс сообщил Postimees, что следователи, расследующие вертолетную катастрофу, планируют допросить экипаж третьего вертолёта, но пока еще этого не сделали. Чтобы установить с ними контакт и получить показания, финские власти обратились за помощью к эстонской полиции.

В интервью изданию он рассказал, что на данный момент известно, что два вертолета, вылетевших из Эстонии, летели рядом друг с другом в одном направлении в сторону Финляндии на высоте около 300 метров. "Расстояние между ними составляло 50-60 метров. Это мы узнали от очевидцев. По неизвестной причине один из вертолетов изменил направление и столкнулся со вторым. Сейчас мы опрашиваем свидетелей, собираем их показания. Это даст нам более четкое представление о том, что именно они видели в небе. Хорошо то, что у нас есть около десяти человек, которые находились на земле и своими глазами наблюдали столкновение", - сказал следователь.

Олли Тёйряс подтвердил, что там действительно находился и третий вертолет, который летел позади. Он после инцидента вернулся в Эстонию. Личности членов его экипажа известны эстонской полиции, и в рамках сотрудничества финские полицейские получат от них информацию о том, что именно они видели.

По словам Олли Тёйряса, из Эстонии уже получен список из пяти имен. "Однако что касается официальной идентификации жертв, этот процесс займет больше времени. Судмедэкспертиза начнется в понедельник утром. Для окончательной идентификации нам потребуется помощь от эстонской полиции - например, образцы ДНК от родственников или данные стоматологической карты", - сказал он.

Более точную информацию о технической стороне катастрофы может предоставить представитель Финского бюро по расследованию авиапроисшествий (OTKES). Олли Тёйряс отметил, что сам он пока не знает, были ли черные ящики на борту этих вертолетов или нет.

Пожара на месте катастрофы больше нет. Место происшествия охраняется, его оцепили Силы обороны Финляндии и полицейские. Это продолжится как минимум до завтрашнего дня, возможно, до вторника, добавил Олли Тёйряс.

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