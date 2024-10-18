На Луцавсале закончили строительство новой улицы

Общая протяженность улиц — 1,3 км. Улица Лайву была удлинена, она теперь завершается кольцевым разворотом, и построена также новая улица, соединяющая улицу Луцавсалас с Лайву. Вдоль проезжей части улицы Лайву в направлении от Островного моста к Южному проложена отдельная пешеходно-велосипедная дорожка, а по другую сторону — тротуар.

Проезжая часть шириной 7 м отделена с обеих сторон зелеными полосами, на которых размещены фонари. Движение организовано по двум полосам. Предусмотрено, что здесь будет курсировать общественный транспорт — для него уже построены две остановки.