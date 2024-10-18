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На Луцавсале закончили строительство новой улицы

Редакция PRESS 18 октября, 2024 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

На столичном острове Луцавсала к удобству горожан построена полностью новая улица и продолжение улицы Лайву, информирует Рижская дума. Благодаря новой инфраструктуре преобразилась деградировавшая часть зеленой территории, популярной у рижан для отдыха на свежем воздухе, пишет LSM+.

Общая протяженность улиц — 1,3 км. Улица Лайву была удлинена, она теперь завершается кольцевым разворотом, и построена также новая улица, соединяющая улицу Луцавсалас с Лайву. Вдоль проезжей части улицы Лайву в направлении от Островного моста к Южному проложена отдельная пешеходно-велосипедная дорожка, а по другую сторону — тротуар.

Проезжая часть шириной 7 м отделена с обеих сторон зелеными полосами, на которых размещены фонари. Движение организовано по двум полосам. Предусмотрено, что здесь будет курсировать общественный транспорт — для него уже построены две остановки.

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Новости Латвии 19:00

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