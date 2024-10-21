На латышском не обслуживаем: СГБ расследовала инцидент в «русском магазине»

18 октября широкий резонанс в социальных сетях получил пост одной из пользовательниц о том, что продавец магазина в торговом центре "Mols" в Риге отказалась обслуживать ее на латышском языке, заявив, что здесь "русский магазин", а также вела себя агрессивно.

Проверяя эту информацию, СГБ установила личность продавца и 19 октября провела с ней профилактическую беседу, предупредив, что действия, направленные на разжигание национальной розни, могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Также сотрудники СГБ провели беседы с руководством магазина и торгового центра, которые заверили, что будут предприняты меры для предотвращения подобных инцидентов.