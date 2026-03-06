На Кипсале и в других районах Риги вводятся новые ограничения скорости до 30 км/ч

Ограничения скорости необходимы для повышения безопасности дорожного движения и адаптации скорости движения к существующей дорожной инфраструктуре.

В районе Кипсалы планируется ввести ограничение скорости до 30 километров в час на всей территории, за исключением улиц, уже отнесенных к жилым зонам, поэтому ехать придется еще медленнее. Это решение было принято «с учетом узкой планировки улиц, а также интенсивного движения велосипедистов и пешеходов».

Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения скорости, соответствующей существующей инфраструктуре, максимально допустимая скорость будет снижена на участках улицы Раямсила между улицами Крустпилс и Дзиркалу на улицах, где отсутствуют тротуары.

В целях обеспечения более безопасной организации дорожного движения и соблюдения скорости, соответствующей условиям улицы, перед пешеходными переходами и вблизи парка, максимально допустимая скорость на участке улицы Эбельмуйжас между улицами Валдекю и Ливциема будет снижена до 30 километров в час.

Кроме того, парковка транспортных средств на пешеходных переходах будет ограничена для улучшения видимости пешеходов и обеспечения более безопасного движения на соответствующем участке улицы.

Ограничение скорости также будет введено на участке улицы Иманта - Сканду от проспекта Курземес 3B до улицы Сканду 14.