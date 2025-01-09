На финишной прямой «налог на Netflix»: сколько Латвия хочет собрать за просмотр фильмов и сериалов?

Приоритетом этого года, как пояснили в Министерстве культуры (МК), является внедрение налога с подписки на стриминговые платформы. Планируемая ставка налога составляет 3,5% от части дохода от подписки, полученного на латвийском рынке. Ожидаемый доход — около 600 000 евро в год.

- Плательщиками нового налога будут не потребители, а стриминговые компании, — пояснила заместитель государственного секретаря по вопросам культуры Байба Мурниеце. Полученные средства предполагается направить на производство латвийского киноконтента.

Такой налог введен в 18 европейских странах в соответствии с Директивой Европейского Союза (ЕС) об аудиовизуальных медиауслугах. Введение налога является общей целью стран ЕС, и каждая страна должна закрепить его в законодательстве. Налог в Латвии будет в основном касаться платных платформ, которые не производят и не покупают для демонстрации в Латвии фильмы и сериалы, созданные в стране. Например, "Netflix" или "Disney+". Однако этот налог также будет применяться и к местным стриминговым платформам.

Ранее возникло множество вопросов о таких платформах, как "Tet" и "Go3", которые потребовали разъяснений условий, чтобы налог на них не распространялся, так как они поддерживают создание новых кино-продуктов. В результате переговоров в плане налога на подписку предусмотрен переходный период, который позволит собрать половину запланированной суммы или хотя бы 300 000 евро, рассказала Мурниеце.