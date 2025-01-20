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На Домской площади пройдет пикет против русского языка в СМИ (1)

© LETA 20 января, 2025 14:16

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В Риге, на Домской площади, напротив здания "Латвияс радио", 22 января в 18.00 объединение "Austošāsa saule" организует пикет против русского языка в средствах массовой информации и трудоустройства в них граждан России, сообщил представитель объединения Райвис Зелтитс.

Цель пикета – привлечь внимание к тому, что согласно Конституции только латышский язык является государственным языком и языком взаимного общения для всех людей, проживающих в Латвии. Ассоциация считает, что общение на русском языке в латвийских СМИ необоснованно, сеет разногласия и должно быть немедленно прекращено.

Также ассоциация будет призывать пикетчиков прекратить нанимать российских граждан в государственные СМИ. Глава ассоциации Райвис Зелтитс подчеркивает, что комментарии о латышском языке как «неязыке», которые «читает в средствах массовой информации на русском языке отмеченный наградами журналист посольства России», показывают, что существуют проблемы в стратегически важном учреждении - "Латвияс Радио".

«Между тем, опасения граждан игнорируются без каких-либо объяснений, переопределяя критику как «нападки на СМИ». Уважая независимость СМИ, мы приглашаем вас ответить на опасения граждан по поводу того, что граждане враждебной Латвии страны работают в наших средствах массовой информации в информационной войне против Латвии", - подчеркнул Зелтитс.

Он утверждает, что акция состоится во время чествования баррикад, чтобы показать, что спустя 34 года после того, как народ защищал "Латвияс Радио" от оккупационных властей баррикадами, теперь необходимо защитить латвийское общество от враждебной информации в СМИ.

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