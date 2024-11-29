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На Домской площади начинает работать Рождественская ярмарка

© LETA 29 ноября, 2024 09:30

Для настроения 0 комментариев

LETA

Сегодня на Домской площади начинает работать Рождественская ярмарка, сообщили агентству ЛЕТА организаторы мероприятия.

Ярмарка будет работать до 2 января. На ней будут продаваться местные ремесленные изделия, ювелирные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева и кожи, свечи, украшения, а также еда и напитки от более чем 80 продавцов.

По выходным и в праздничные дни на площади будут работать Рождественский дед и гномики. Дети смогут покататься на пони, каруселях, увидеть живых овец и принять участие в творческих мастерских.

Рождественская ярмарка откроется в субботу, 30 ноября, церемонией зажжения рождественской елки в 17:00. С Домской площади будет вестись прямая трансляция мероприятия.

В пятницу вечером на ярмарке будут выступать диджеи, а по субботам и воскресеньям - народные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли, сообщили организаторы мероприятия.

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