«Мы вам не сдадимся!» — «Да вы без нас умрёте!» Лидеры Канады и США обменялись любезностями

По прогнозам, Либеральная партия продолжит править Канадой после того, как была объявлена победительницей выборов в понедельник, хотя пока неясно, будет ли это правительство меньшинства или большинства.

В речи, произнесенной в Оттаве поздно вечером после того, как его победа была обеспечена, он нацелился на Трампа с мрачным предчувствием, заявив, что готовится «к худшему». «Как я предупреждал в течение нескольких месяцев, Америка хочет нашу землю, нашу воду, наши ресурсы, нашу страну... никогда», — пообещал он. Карни сказал, что это не «пустые угрозы», добавив: «Президент Трамп пытается сломить нас, чтобы Америка могла завладеть нами».

«Этого никогда, никогда не произойдет. Но мы также должны признать реальность того, что наш мир кардинально изменился», — сказал он под аплодисменты.

Карни пообещал, что, несмотря на «кризис, который мы не создавали», он все же встретится с Трампом и «выиграет эту торговую войну с Америкой». «Когда я сяду за стол переговоров с президентом Трампом, мы будем обсуждать будущие экономические и стратегические отношения между двумя суверенными государствами, и я буду полностью осознавать, что у нас есть много других вариантов для обеспечения процветания всех канадцев».

Однако он предупредил: «Наши прежние отношения интеграции с США теперь закончились. Это трагедия, но это также наша новая реальность. Мы пережили шок от предательства США, и теперь мы должны заботиться друг о друге. Мы укрепим наши отношения с надежными партнерами в Европе, Азии и других частях мира, и если США не хотят играть ключевую роль в мировой экономике, то лидером будем мы, а не американцы».

Трамп пока не прокомментировал результаты выборов.

Либералы победили на выборах, хотя еще слишком рано говорить, сформируют ли они большинство или меньшинство в парламентской системе Канады. Система Канады требует либо большинства в 172 места в парламенте, либо коалиционного правительства между одной из двух основных партий — либералами и консерваторами — и одной из нескольких меньших партий.

Но в любом случае Карни останется ответственным за отношения с американским президентом Трампом, который открыто хвастался тем, что сделает северных соседей «51-м штатом», и называл своего предшественника «губернатором [Джастином] Трюдо».

Президент США подразнил канадцев в день выборов, написав в социальных сетях, что он фактически участвует в выборах, и повторив, что Канада должна стать 51-м штатом, неверно утверждая, что США субсидируют Канаду. «Это не имеет смысла, если Канада не является штатом!» — написал Трамп.

Трамп вновь упомянул о выборах во время церемонии подписания документов в Овальном кабинете в понедельник, заявив, что

Канада «перестанет существовать как страна», если США перестанут покупать ее товары.

«Я должен быть честен, как штат это работает отлично», — сказал Трамп, который ранее угрожал сделать страну 51-м штатом с помощью экономического давления. Трамп повторил свое утверждение, что США ничего не нужно от Канады, включая автомобили и нефть.

Либералы, казалось, шли к сокрушительному поражению, пока американский президент не начал нападать на экономику Канады и угрожать ее суверенитету. Действия Трампа возмутили канадцев и вызвали всплеск национализма, который помог либералам переломить ход выборов и выиграть четвертый срок подряд. Некоторые решили отменить отпуск в США, отказаться от покупки американских товаров и, возможно, даже проголосовать досрочно.

Окончательные результаты выборов могут быть известны не скоро и могут зависеть от западной провинции Британская Колумбия, где голосование завершилось последней.

Внешняя политика не играла такой важной роли в канадских выборах с 1988 года, когда, по иронии судьбы, главным вопросом было свободное торговое соглашение с США. Помимо торговой войны с США и холодных отношений с Трампом, Канада сталкивается с кризисом роста стоимости жизни. Более 75% ее экспорта приходится на США, поэтому угроза введения тарифов Трампом и его желание заставить североамериканских автопроизводителей перенести производство из Канады на юг могут нанести серьезный ущерб канадской экономике.