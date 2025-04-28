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«Мы – ослабленная, выгоревшая нация, к тому же правительство считает избирателей кретинами»: Pietiek

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 15:04

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"Сегодня только 60% опрошенных латвийцев не согласны с утверждением, что государство правильно принимает решения в кризисной ситуации. В свою очередь, 58% участников опроса не верят в способность руководителей справиться с ситуацией и скоординировать всеобъемлющие действия, - пишет Эгил Лицитис на портале Pietiek.com.

Это не выдумка, и не фейк - это результаты исследования авторитетной социологической компании «Bergs Research». Эти цифры диаметрально противоположны результатам опросов, проведенных в период премьерства опытного лидера, светлого Кришяниша, который пользовался широким доверием населения. Но теперь бразды правления перешли в руки, пусть и лауреатки премии Кисинджера, но все же слишком зеленой Эвики, принадлежащей к новому поколению 30-40-летних политиков. Совершенно естественно, что рейтинг доверия к такому руководству имеет нисходящую кривую. В стране царит беспорядок и хаос, часто приходится сталкиваться с неэффективным использованием бюджетных средств, деньги налогоплательщиков улетучиваются в дымоход здания на бульваре Бривибас, 36.

Армия алчных чиновников не уменьшается, формирует все новые и новые подразделения канцелярских работников, хотя организуются рабочие группы по борьбе с бюрократией, а с высоких трибун ораторы без передышки произносят пафосные речи о том, что чиновничество нужно громить и урезать.

Умы латышей гнет рост реальной инфляции, достигший небывалых масштабов, и невыполненные обещания бороться с алчностью торговых сетей. В обществе наблюдается расслоение, когда максимально большая группа людей испытывает трудности с покрытием повседневных расходов. Благосостояние среднего класса падает, покупательная способность снижается. Во многих семьях члены семьи одеваются очень скудно, едят тертую морковь, грызут сухой хлеб, не позволяя себе даже кусочка сала.

В то же время чиновники и приближенные к власти спекулянты купаются в роскоши и жрут как не в себя. Стать богатым и войти в число миллионеров можно, если ты депутат, министр или, еще лучше, парламентский секретарь министерства. Министры катаются как сыры в масле, беззаботно бездельничая.

Еще Андрис Шкеле, будучи главной Народной партии, провозгласил, что двое родителей в семье должны быть в состоянии вырастить троих детей - но эта программа так и осталась сотрясением воздуха, новорожденных нет, детские комнаты латышей пустуют. Граждане теряют оптимизм, наблюдая, как Ригу захватывают чернокожие поедатели кебабов - индусы, пакистанцы, через "запертую" границу в ночной тьме прорываются тысячи нелегальных мигрантов. Неуверенность в завтрашнем дне и полная растерянность охватывают душу, когда видишь, во что превратился самый надежный союзник - Америка, когда к власти в Вашингтоне пришел рыжий плагиатор, у которого в Латвии целая толпа последователей и поклонников в лице шлесеристов.

Мы – ослабленная, выгоревшая нация, к тому же правительство считает избирателей кретинами, не позволяя народу выбирать президента и менять порядок голосования.

Монополия партий не позволяет выдвигать независимых, беспартийных кандидатов. Власть живет в изоляции от простых трудящихся, не прислушиваясь к избирателям и лишь на короткий период перед выборами демонстрирует "открытость".

Мы беспомощны, как вытащенная на берег лодка, измочаленная волнами, прибоем и ливнями. Единственное, что можно оценить положительно, – это принятие Стамбульской конвенции и установленные этой весной температурные рекорды, но негатива, проблем – ой, насколько их больше!"

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