Мы не обязаны бороться за умы и сердца русских! Лиана Ланга сцепилась с еврокомиссаром

Моя версия - наше обязательство интегрировать огромную массу русских гражданских колонистов и оккупантов из народа, который во много раз больше латышей - придумали циничные западные умы, чтобы скрыть свое преступление против прибалтов - не деколонизировать их, потому что таков был договор с Россией.



А каковы ваши теории»?

Такой речью разразилась Лиана Ланга у себя в соцсетях на безобидную цитату бывшего

комиссара Совета Европы по правам человека Нила Муйжниекса, который написал об интеграции русских и об информационном пространстве в Латвии:

«Эти возможности упущены! Мы должны были давно бороться за их сердца и умы».