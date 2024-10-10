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Мы не лезем в карман каждого: что глава СГД советует тем, кто получил от её ведомства письма

Редакция PRESS 10 октября, 2024 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

TV24

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

«Мы не смотрим на детали. В том числе что касается оборотов по банковским счетам... Вот уже несколько лет СГД получает от банков информацию об обороте свыше 15 тысяч евро. Если человек превышает эту сумму, банк предоставляет нам информацию, но мы видим только общую сумму. Мы не видим деталей переводов, мы не видим деталей платежей», - пояснила генеральный директор СГД.

Поэтому, приводит пример Шмите-Роке в эфире телеканала TV24, если, например, сын поддержал свою мать или мать перевела деньги на банковский счет своих детей, то СГД этого не видит.

«Если эта сумма действительно достаточно большая, вы переводите родителям около 2000 евро или передаете такую сумму детям, то СГД этого не видит. И в этом случае, получив письмо, отправленное [СГД], просто необходимо сообщить об этом в СГД, тогда в этом случае родственник 1-й степени родства пишет одним предложением, что он получил деньги от матери или перевел деньги ей", - объясняет Шмите-Роке.

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