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«Мы достигли предела»: Фридрих Мерц обещает закрыть границы для мигрантов после убийства ребёнка в Ашаффенбурге

© BBC 24 января, 2025 09:10

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Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, по опросам имеющий высокие шансы возглавить Германию после выборов в следующем месяце, пообещал закрыть границы страны для всех нелегальных мигрантов, включая тех, кто имеет основания претендовать на политическое убежище.

Такое заявление он сделал после того, как накануне в парке баварского города Ашаффенбург 28-летний этнический афганец напал с ножом на группу детей дошкольного возраста. Два человека погибли, включая ребенка, трое ранены – маленькая девочка и двое взрослых.

Нападавший арестован. Как стало известно, он просил в Германии убежище, но ему было отказано и предписано покинуть страну еще в минувшем декабре.

В Германии нападения и наезды на пешеходов совершались соискателями статуса беженцев неоднократно. Только в прошлом году инциденты с человеческими жертвами произошли в разных городах страны в мае, июне и декабре (при нападении на рождественскую ярмарку погибли пять человек, более 200 получили ранения).

Нападение на группу детского сада заставило немецких политиков требовать более решительных действий.

Уходящий (и непопулярный) канцлер Германии Олаф Шольц выступил в крайне резкой манере, пообещав ответные действия и назвав нападение терактом, хотя правоохранительные органы пока не подтвердили, что у нападавшего имелся террористический мотив.

По данным баварских властей, он может быть связан с тремя актами насилия ранее.

Мерц, лидер блока ХДС/ХСС , который лидирует в опросах общественного мнения перед выборами, назначенными на 23 февраля, со своей стороны заявил, что отказывается принимать ситуацию как новую норму в жизни Германии.

«Мы достигли предела»

Мерц заявил, что в свой первый день на посту канцлера он даст указание Министерству внутренних дел взять под постоянный контроль границы Германии.

«Мы видим перед собой последствия 10-летнего беспорядочного предоставления убежища и нашей иммиграционной политики, — сказал он. — Мы достигли предела» .

Под руководством его однопартийки Ангелы Меркель Германия приняла более миллиона беженцев во время европейского миграционного кризиса 2015–2016 годов.

Мерц раскритиковал политику ЕС о предоставлении убежища как «явно неэффективную» и заявил, что теперь Германия должна воспользоваться своим правом и поставить во главу угла собственное национальное законодательство.

Также, по словам лидера ХДС/ХСС, стране нужно больше мест содержания под стражей мигрантов, подлежащих депортации.

По пути Трампа

Обещание Мерца закрыть границы в первый же день на посту главы государства заставляет многих сравнивать его с Дональдом Трампом, который принялся за депортацию нелегалов в первые часы после инагурации.

Вторая по популярности партия в опросах электората «Альтернатива для Германии» (АдГ) тоже уделяет огромное внимание проблеме иммиграции, сделав этот вопрос чуть ли не основным пунктом своей предвыборной программы.

Лидер АдГ Алиса Вайдель призвала провести на следующей неделе в немецком парламенте голосование по вопросу о закрытии границ Германии и депортации нелегалов.

«Ножевой террор в Ашаффенбурге должен иметь незамедлительные последствия», — заявила она в социальных сетях.

Некоторые аналитики отмечают, что жесткая риторика левоцентристов в лице Шольца и правоцентристов в лице Мерца в отношении миграции лишь укрепит позиции АдГ, которую многие считают партией экстремистов.

В любом случае немецкая политика основана на формировании правящих коалиций.

Лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что Мерц не сможет провести в жизнь обещаемые изменения, если войдет в коалицию с социал-демократами или Партией зеленых.

 

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