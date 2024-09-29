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МВД подготовило законопроект о принятии на службу лиц старше 50 лет (3)

© LETA 29 сентября, 2024 13:10

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Valsts Policija

МВД подготовило к согласованию поправки к закону, которыми предусмотрено принимать на службу в органы внутренних дел лиц старше 50 лет.

Поправки к Закону о прохождении службы должностными лицами со специальными служебными званиями в учреждениях системы МВД и Управлении мест заключения предусматривают, что желающих туда устроиться  могут принять на службу до достижения 50-летнего возраста, однако с учетом служебной необходимости на службу могут принять и человека старше 50 лет.

Планируется также заменить включенные в данную законодательную норму критерии, связанные с выслугой, такими критериями, как физическая подготовка и профессиональные способности, а также состояние здоровья.

С учетом того, что при повышении возрастного порога для принятия на службу повышается и возрастной порог, до которого может быть продлено время службы, в законопроект включены поправки, согласно которым это время может длиться до достижения 65-летнего возраста.

Законом оговорена свобода действий конкретного учреждения продлевать срок службы или нет. Это означает: останется или нет на службе после 50 лет тот или иной сотрудник, зависит не только от физических и профессиональных его качеств, а также здоровья, но связано и с необходимостью соответствующего органа внутренних дел или Управления мест заключения в знаниях и навыках этого сотрудника.

Была уточнена также редакция законодательной нормы, определяющей, что сотрудник увольняется со службы по достижении определенного возраста, если нет служебной необходимости или если эта необходимость есть, но сотрудник не согласен занять предложенную ему должность.

Это решение необходимо потому, что в системе МВД и в Управлении мест заключения много вакансий: в Госполиции вакантно 27,2% должностей, в пожарно-спасательной службе - 13,2%, в погранохране - 15,5%, в Управлении мест заключения - 19,3%, в Бюро внутренней безопасности - 11,8%.

Это создает риск для обеспечения непрерывной деятельности учреждений и большую перегрузку для остальных сотрудников. Кроме того, за последние 14 лет со службы в этих учреждениях увольняется больше людей, чем приходит.

Сейчас по закону на службу в органы МВД могут принимать лиц в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих как минимум среднее образование, владеющих латышским языком, обладающих безупречной репутацией и не уволенных со службы в связи с дисциплинарным наказанием.

При наличии служебной необходимости на службу могут принимать лиц старше 40 лет, имеющих выслугу в системе МВД или Управлении мест заключения либо стаж военной службы не менее 10 лет.пол

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Комментарии (3) 23 реакций
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