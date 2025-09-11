Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Мужчина выпал с 5 этажа в Валмиере: соседи видели и слышали

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 12:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Жители Валмиеры обнаружили соседа, лежащего в луже крови возле дома. Очевидец видел, как он упал с пятого этажа, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

В Валмиере мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа. Жильцы дома в шоке от произошедшего, ведь они не могли ожидать подобного от соседа – погибший был уборщиком, умным, открытым и добрым человеком. Окружающим трудно поверить в самоубийство.

Жильцы дома обнаружили своего соседа – мужчину, лежащего на земле в луже собственной крови. Он выпал из окна пятого этажа и, к сожалению, не выжил. Из разговоров с жильцами дома становится ясно, что столь страшное событие оставило у них глубокое впечатление. Один из жильцов даже видел момент падения: «Я сидел в комнате и видел это. Подумал – может, мусор с балкона выбросили. Потом увидел скорую и полицию. Я пошёл и увидел, что произошло».

«Я был в гараже и услышал хлопок. Мне показалось, что упало тяжёлое яблоко. Потом я увидел, что приближается полиция», — рассказывает житель соседнего дома.

«Это ужасно. Я увидела в окно, что мужчина лежит голый — без рубашки, без обуви. Не знаю, упал он или выпрыгнул. Ну не может взрослый мужчина выпасть из окна», — говорит Марите, жительница четвёртого этажа.

Погибшего звали Раймондс. Он работал уборщиком в доме, ему было около тридцати лет, и он жил с матерью на пятом этаже. Соседи описывают его как человека со странной внешностью. Однако гораздо более яркий портрет мужчины рисует Расма – жительница первого этажа, с детьми которой Раймондс дружил. Он время от времени навещал женщину, и она отзывается о покойном только с добрым сердцем: «Мы часто виделись. Он был уборщиком, я много раз выводила собаку. Он приходил ко мне, мы говорили о музыке, вере, смысле жизни. С ним было интересно общаться».

Женщина называет своего соседа другом – умным и общительным человеком. У мужчины никогда не было проблем с алкоголем. Расма лишь изредка замечала, что Раймондс стал немного разговорчивее за последние семь лет. Она ни разу не слышала от Раймондса ни слова о мрачных мыслях и суициде: «Что касалось речи, мыслей – ничего подобного. Он никогда не жаловался на жизнь, на отсутствие денег или что-то подобное. Но он ни о чём таком не упоминал».

Местные жители также расходятся во мнениях относительно того, покончил ли мужчина с собой или смерть Раймондса связана с чем-то более загадочным. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и выяснит истинные обстоятельства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:00 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать