Мужчина выпал с 5 этажа в Валмиере: соседи видели и слышали

В Валмиере мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа. Жильцы дома в шоке от произошедшего, ведь они не могли ожидать подобного от соседа – погибший был уборщиком, умным, открытым и добрым человеком. Окружающим трудно поверить в самоубийство.

Жильцы дома обнаружили своего соседа – мужчину, лежащего на земле в луже собственной крови. Он выпал из окна пятого этажа и, к сожалению, не выжил. Из разговоров с жильцами дома становится ясно, что столь страшное событие оставило у них глубокое впечатление. Один из жильцов даже видел момент падения: «Я сидел в комнате и видел это. Подумал – может, мусор с балкона выбросили. Потом увидел скорую и полицию. Я пошёл и увидел, что произошло».

«Я был в гараже и услышал хлопок. Мне показалось, что упало тяжёлое яблоко. Потом я увидел, что приближается полиция», — рассказывает житель соседнего дома.

«Это ужасно. Я увидела в окно, что мужчина лежит голый — без рубашки, без обуви. Не знаю, упал он или выпрыгнул. Ну не может взрослый мужчина выпасть из окна», — говорит Марите, жительница четвёртого этажа.

Погибшего звали Раймондс. Он работал уборщиком в доме, ему было около тридцати лет, и он жил с матерью на пятом этаже. Соседи описывают его как человека со странной внешностью. Однако гораздо более яркий портрет мужчины рисует Расма – жительница первого этажа, с детьми которой Раймондс дружил. Он время от времени навещал женщину, и она отзывается о покойном только с добрым сердцем: «Мы часто виделись. Он был уборщиком, я много раз выводила собаку. Он приходил ко мне, мы говорили о музыке, вере, смысле жизни. С ним было интересно общаться».

Женщина называет своего соседа другом – умным и общительным человеком. У мужчины никогда не было проблем с алкоголем. Расма лишь изредка замечала, что Раймондс стал немного разговорчивее за последние семь лет. Она ни разу не слышала от Раймондса ни слова о мрачных мыслях и суициде: «Что касалось речи, мыслей – ничего подобного. Он никогда не жаловался на жизнь, на отсутствие денег или что-то подобное. Но он ни о чём таком не упоминал».

Местные жители также расходятся во мнениях относительно того, покончил ли мужчина с собой или смерть Раймондса связана с чем-то более загадочным. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и выяснит истинные обстоятельства.