Мужчина, надругавшийся над собакой и убивший ее, получил полгода тюрьмы

Ригу наводнили смуглые мужчины с коробками Bolt и Wolt на спине. Якобы они "студенты", подрабатывающие в свободное от учебы время доставщиками еды. Конечно, есть люди, верящие в эти сказки. Но больше надо верить своим глазам: доставщики имеют обыкновение хватать еду руками, случается даже, что они достают ее из коробок и съедают. Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) считает: нужен более строгий контроль за этими доставщиками. В Минземледелия уже разрабатываются правила, которые должны будут соблюдать все "болтисты", "волтисты" и все прочие доставщики еды.
Ригу наводнили смуглые мужчины с коробками Bolt и Wolt на спине. Якобы они "студенты", подрабатывающие в свободное от учебы время доставщиками еды. Конечно, есть люди, верящие в эти сказки. Но больше надо верить своим глазам: доставщики имеют обыкновение хватать еду руками, случается даже, что они достают ее из коробок и съедают. Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) считает: нужен более строгий контроль за этими доставщиками. В Минземледелия уже разрабатываются правила, которые должны будут соблюдать все "болтисты", "волтисты" и все прочие доставщики еды.