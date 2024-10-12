Мужчина, надругавшийся над собакой и убивший ее, получил полгода тюрьмы

Обвиняемый жестоко обращался с чужой собакой, в результате чего она погибла. Жестокое обращение заключалось в том, что летом 2021 года он решил совершить действия сексуального характера с собакой, привязанной к ангару для сельскохозяйственной техники.

Уголовный закон за жестокое обращение с животными предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.