Мужчина избит до смерти возле «Клондайка»; очевидцы говорят, что из-за крупного выигрыша

Мужчина вышел из Клондайка около 6 часов утра. Кто-то последовал за ним. Завязалась драка. Мужчина, выигравший большие деньги, был избит до смерти.

Свидетельница Синтия, рассказывает, что утром она шла на работу и услышала на улице звуки, похожие на драку. Однако она не обратила на это внимания. Затем приехали медики. По ее словам, погибший оказался мужчиной около 50 лет. А причиной ссоры якобы стал денежный выигрыш.

Полиция объясняет, что конфликт произошел между двумя мужчинами. Подозреваемый уже арестован. Преступление инкриминируется как убийство по неосторожности. Виновному грозит до 15 лет тюрьмы.