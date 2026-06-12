Москва отменила авиасалон МАКС и концерт на Красной площади ко Дню России

Международный авиакосмический салон (МАКС), который регулярно проводился в России раз в два года с 1993 года, исключен из перечня выставок на 2026 год. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 11 июня. Из документа следует, что это мероприятие, проходившее в подмосковном Жуковском, перенесено на 2027 год. Причины решения не уточняются.

В распоряжении также отмечается, что научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон" состоится в сентябре 2027 года в Геленджике, а "Международный салон вертолетной техники и авиационных систем" - в мае-июне того же года в Казани.

Последний очный салон МАКС состоялся до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - в 2021 году. В 2024 и 2025 годах это мероприятие прошло в формате онлайн: экспозиции и демонстрационные программы были представлены в видеороликах на официальном сайте. В июле 2025 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении МАКС в 2026-2027 годах. Ранее в рамках авиасалона проводилась выставка российской и зарубежной авиатехники.

В Москве впервые за 23 года отменили концерт на Красной площади

Отмена авиасалона происходит на фоне переносов других массовых мероприятий. Так, концерт на Красной площади в Москве ко Дню России 12 июня также отменили - мероприятие перенесли на другую площадку, в культурный центр имени Моссовета на Преображенской площади, сообщило накануне местное издание MSK1.RU.

Подобные концерты на Красной площади проводились ежегодно с 2003 года, напомнил Telegram-канал "Агентство. Новости". Шоу не отменяли даже во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Изначально масштабный концерт под названием "В единстве народов - сила России", анонсировала команда Надежды Бабкиной, уточнило MSK1.RU.

Как отметило издание The Moscow Times, в Минобороны РФ это объяснили "текущей оперативной обстановкой», в Кремле - "угрозой" со стороны Украины. В последние недели фиксируется заметное усиление атак украинских БПЛА на Москву и область.