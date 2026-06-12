Оля Полякова возвращается на сцену фестиваля Лаймы: «Рандеву»

Творческая визитная карточка Поляковой это масштабное шоу с тщательно выстроенной визуальной драматургией, роскошной галереей сценических образов и вокальным диапазоном, который в рамках одной песни способен переходить от эстрады к опере. За ярким сценическим образом стоит серьёзная академическая подготовка: обучение по классу фортепиано, диплом с отличием по хоровому дирижированию, эстрадно-джазовый вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств, диплом оперной певицы, а также обучение у всемирно известного вокального педагога Сета Риггса.

Хиты артистки - «Королева ночі», «Шльопки», «Хей, секундочку!» и «Номер один» - давно стали отдельным пластом современной украинской поп-музыки. В то же время именно Поляковой принадлежит одно из самых масштабных сольных шоу в истории украинской эстрады - «Королева ночі».

Последние годы стали для Поляковой периодом заметной творческой и гражданской трансформации. В январе 2024 года она представила свой первый полностью украиноязычный альбом «100% UA», в котором её самые известные хиты зазвучали на родном языке. Параллельно артистка последовательно и открыто поддерживает свою страну, ведёт значительную благотворительную деятельность в поддержку медицинских подразделений Вооружённых сил Украины, в том числе передавая для нужд фронта эвакуационный реанимационный транспорт. Сегодня эта часть её жизни так же неотделима от неё самой, как и сцена.

«Оля принадлежит к числу артисток, которые не умеют выходить на сцену вполсилы. Она всегда приходит целиком - с шоу, голосом, характером, уверенностью. Именно такой её помнит публика, и именно такой мы вновь ждём её у себя», - отмечает Лайма Вайкуле.

Фестиваль «Laima Rendezvous Jūrmala» пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари» и по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета. На протяжении трёх вечеров Юрмала традиционно становится центром международной музыки, ярких эмоций и высокого художественного вкуса, объединяя на одной сцене звёзд из Латвии и всего мира. Все выступления проходят в сопровождении живого оркестра, создавая атмосферу искренности, вдохновения и неповторимого артистизма.

Самое ожидаемое музыкальное событие лета проходит при поддержке Юрмальской городской думы, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO и косметического бренда Dzintars.

Пресс-фото Ритварс Станкевич