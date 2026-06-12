В возрасте 85 лет скончался киноактер Буткевич

Буткевич родился в 1940 году. После окончания Рижской 11-й средней школы в 1959 году учился в Рижском политехническом институте и работал на заводе "VEF" регулировщиком автоматической телефонной связи. Одновременно Буткевич активно участвовал в художественной жизни: работал в Рижском театре пантомимы Роберта Лигерса, позже в 3-й студии театра "Дайлес", где вместе с несколькими ставшими впоследствии известными сценическими артистами осваивал основы актерского мастерства. Кроме того, Буткевич учился на юридическом и историко-философском факультетах Латвийского университета, а также на отделении хорового дирижирования Латвийской государственной консерватории.

Путь в киноискусстве Буткевич начал в 1963 году с роли в телевизионном фильме "Неспетая песня". Через несколько лет он получил свою первую главную роль в фильме Ады Неретниеце "Клятва Гиппократа", где сыграл Иманта Вейде. Он снимался в кинофильмах режиссера Роланда Калныньша "Камень и осколки" и "Дышите глубже". Кинолента "Дышите глубже" включена в Культурный канон Латвии.

Он играл в таких полюбившихся зрителям фильмах и сериалах, как "Ралли", "Незаконченный ужин", "Долгая дорога в дюнах", "Мираж" и "Айя". Буткевич снимался в России, Германии, Польше, Швеции, Дании и Индии.

В 2016 году Буткевич был награжден Крестом признания четвертой степени за многолетний и значительный вклад в культуру и киноискусство Латвии.

