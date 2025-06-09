Мошенники рассылают ссылки о якобы аннулированных голосах на выборах

В тексте сообщения говорится, что голос гражданина на муниципальных выборах аннулирован, и предлагается найти причину аннулирования в прикрепленной ссылке, которая ведет на мошеннический сайт.
Поддельная ссылка была добавлена в поддерживаемый Cert.lv «брандмауэр DNS» для защиты пользователей.
Как сообщалось ранее, в субботу по всей Латвии прошли выборы в местные органы власти. До 20.00 можно было проголосовать на 948 избирательных участках по всей Латвии. Проголосовать можно было на любом избирательном участке в своем самоуправлении.
1/2‼️Uzmanību! Krāpnieki izmanto vēlēšanu tematiku, lai izsūtītu iedzīvotājiem viltus SMS, ka viņu balss ir anulēta un izgūtu bankas datus.— CERT (@certlv) June 9, 2025
Piebilde: domēna vārds “https://t.co/1ifADTucJl” ir leģitīms saišu saīsināšanas serviss, kas patiesībā aizved uz zemāk redzamo saiti ⬇️ pic.twitter.com/qzLjfMOPFb