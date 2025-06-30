Мошенники не дремлют: за пять месяцев выманили у жителей Латвии 4,28 млн евро

В январе-мае было совершено 2493 мошеннических действия, в результате которых клиенты банков самостоятельно подтвердили платежи на сумму 4,28 млн евро, в том числе зафиксировано 1333 случая телефонного мошенничества на сумму 2,2 млн евро, 902 случая инвестиционного мошенничества на сумму 1,68 млн евро и 258 других видов мошенничества на сумму 385,9 тыс. евро.

В то же время за пять месяцев года предотвращены 7074 попытки мошенничества на общую сумму 4,44 млн евро, в том числе 2165 случаев телефонного мошенничества на сумму 2,15 млн евро, 4517 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 1,97 млн евро и 392 случая других видов мошенничества на сумму 323,1 тыс. евро.

Как сообщалось, в прошлом году полученная мошенниками у клиентов четырех крупнейших банков сумма составила 15,5 млн евро. Всего в прошлом году зафиксировано 9025 случаев мошенничества.

Предотвращено в 2024 году было 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

В число четырех крупнейших банков Латвии по объему активов входят "Swedbank", "SEB banka", "Citadele" и филиал "Luminor Bank".

