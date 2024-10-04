Мороз и солнце: погода в первые выходные октября

Минимальная температура воздуха составит -2...+5 градусов. Мороз ожидается во всех регионах страны. Будет мало облаков, легкий ветерок и местами туман.

День будет довольно солнечным. В некоторых районах побережья, в основном в Видземе, пройдут дожди. Сохранится легкий ветерок, воздух прогреется до +10...+14 градусов.

В Риге в субботу осадков не ожидается, облачность от небольшой до переменной. Ветер слабый. Температура воздуха опустится до +4 градусов на рассвете и -1...+2 градусов в пригородах, днем повысится до +13 градусов.

В выходные возможна сильная магнитная буря, поэтому по ночам можно будет наблюдать северное сияние.