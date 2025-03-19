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МОК выбирает нового главу. Ему предстоит решить ряд проблем, включая ситуацию с Россией

© BBC 19 марта, 2025 11:15

Спорт 0 комментариев

В четверг члены Международного олимпийского комитета съедутся в Грецию на 143-ю сессию МОК, чтобы выбрать нового президента организации. В гонке за должность самой влиятельной фигуры в спорте принимают участие семь кандидатов, включая британского спортсмена Себастьяна Коу, успевшего раскритиковать процесс избрания нового главы.

Текущий глава МОК Томас Бах уходит в отставку после 12 лет правления. Его преемнику потребуется заручиться большинством голосов среди 109 членов МОК, чтобы претендовать на победу.

Кандидаты пройдут через несколько туров голосования, причем в первых турах вряд ли кто-то наберет большинство голосов. Кандидат с наименьшим количеством голосов будет выбывать в каждом раунде.

Следующему президенту МОК предстоит решить ряд ключевых вопросов, чтобы обеспечить дальнейший успех Олимпийских игр — главного продукта деятельности МОК.

Среди них — установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях в феврале.

На пост главы МОК претендуют:

Глава международного велоспорта Давид Лапартьян
Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший
Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу
Многократная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри (она также является министром спорта Зимбабве)
Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе
Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.


 Один из кандадатов — британский спортсмен Себастьян Коу — в пятницу раскритиковал процесс проведения выборов президента Международного олимпийского комитета.

Коу был разочарован короткой 20-минутной презентацией, которую должен представить каждый кандидат перед членами МОК, а также отсутствием прозрачности процесса.

«Нужно ли обратить внимание на этот процесс? Да, — сказал он в беседе с представителями международных агентств — Я думаю, что есть лучшие и более инклюзивные способы сделать это».

Отвечая на вопрос о том, что необходимо улучшить, он сказал: «Больше доступа к членам, больше прозрачности».

«Выборы очень важны, в том числе и тем, что дают людям возможность поговорить. В будущем этот процесс должен быть более открытым и широким», — добавил он.

Считается, что главными соперниками Коу за пост президента МОК являются Хуан Антонио Самаранч-младший (его отец возглавлял МОК с 1980—2001), и пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри, семикратная олимпийская медалистка.

Ситуация со спортсменами-трансгендерами и вопрос с Россией

В настоящее время МОК разрешает спортсменам-трансгендерам принимать участие в Играх, однако от комитета требуют разработать универсальные правила по этому вопросу, вместо того, чтобы полагаться на решения каждой отдельной спортивной федерации.

Отношения МОК с Дональдом Трампом также будут иметь решающее значение для летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В феврале Трамп подписал анонсированный ранее указ, закрывающий трансгендерным спортсменкам доступ на женские спортивные соревнования — его широко приветствовали представительницы разных видов спорта.

Указ будет иметь силу преимущественно на школьных, университетских и любительских состязаниях, однако Трамп заявил, что будет добиваться от Международного олимпийского комитета изменения правил в отношении спортсменов-трансгендеров до начала Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Во время своих выступлений все кандидаты подчеркивали поддержку Игр со стороны Трампа. В то же время Давид Лапартьян заявил, что МОК необходимо обеспечить собственную автономию.

Новому президенту также придется решать вопрос с Россией и ее будущим участием в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

Причиной тому стало включение в состав ОКР олимпийских советов самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также оккупированных территорий Украины, которые Россия называет своими «новыми регионами».

Некоторые российские спортсмены выступали на прошлогодних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Бах оставляет МОК в относительно прочном финансовом положении. Комитет получил 7,3 млрд долларов от продажи прав трансляции СМИ, спонсорства и других доходов на 2025-28 годы и $6,2 млрд по контрактам на 2029-2032 годы.

На прошлой неделе МОК объявил о продлении прав NBCUniversal на освещение Олимпийских игр в США до 2036 года за 3 млрд долларов, однако уход нескольких спонсоров в прошлом году привел к необходимости изменения маркетинговой структуры.

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