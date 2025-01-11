Мобильное приложение для связи с Рижской муниципальной полицией стало недоступно для скачивания

Мобильное приложение для быстрого сообщения о нарушении существует уже давно, пользоваться им удобно: открыл приложение, снял фото или видео и сразу же отослал. Вот только оно больше не доступно в Google play и App Store.

Кристине Клявениеце, представитель Рижской муниципальной полиции, пояснила, в чем дело: «Учитывая, что это приложение было разработано в 2014 году, оно уже не отвечает требованиям современных пользователей. Поэтому было принято решение больше не вкладывать средства в его улучшение».

Решение о прекращении поддержки приложения принято столичной думой. Планируется разработать новое, но пока это только план, признала вице-мэр Линда Озола:

«После оценки вложений в текущее приложение стало очевидно, что выгоднее будет искать новое решение. Был проведен анализ нескольких вариантов, который занял определенное время. Закупку не объявили раньше, потому что, например, обсуждалась возможность интеграции функциональности в приложение 112».

Те, кто установил приложение раньше, могут пользоваться им и в дальнейшем, но, так как оно больше не обновляется, это может быть опасно. Особенно если у этой программы есть доступ к вашим фото и видео, говорит эксперт по доступности цифровой среды Петерис Юрченко:

«Если они не обновляются, то это приводит к каким-то рискам, потому что не бывает идеального кода. Не бывает идеального приложения, которое всегда работает правильно, всегда есть какие-то ошибки. В безопасности есть вопрос не “взломают ли вас?”, а “когда вас взломают?” То есть у приложений, которые не обновляются, вероятность риска, что их взломают, и кто-то получит доступ — просто намного больше».

Кстати, считать, что на телефоне нет важной информации — большое заблуждение, подчеркнул Юрченко.

«У всех есть что скрывать. К примеру, если ты думаешь, что тебе нечего скрывать — давай опубликуем данные твоей кредитной карточки! Тогда все понимают, что мне есть что скрывать. Вторая вещь, почему важно следить за своими телефонами: даже тебе кажется, что с твоими данными ничего нельзя сделать — возможно, можно сделать что-то с твоей идентичностью. То есть с твоего телефона можно позвонить, с твоего номера можно провести какие-то нехорошие действия. Поэтому важно обновлять, чтобы ты не стал частью какой-то схемы, даже сам того не подозревая».

Процесс закупки для разработки нового приложения начнется в феврале, бюджет в думе не назвали. И если весь процесс пройдет успешно, то появиться на платформах оно может уже летом.