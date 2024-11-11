Мобилизуйте бабушек, потому что в ближайшее время ничего особо не изменится: эксперт о плане по повышению рождаемости

Большинство идей, представленных в отчете, еще не оценены по стоимости и не расписаны по срокам, и в ходе обсуждения неоднократно звучали напоминания о том, что в ближайшие годы найти дополнительное финансирование на конкретные нужды можно будет только из внутренних ресурсов.

«Если мы поищем хотя бы или только по сектору Министерства благосостояния необходимые для увеличения пособий финансовые ресурсы, предложенным нами способом, то станет ясно, что в обозримом будущем у государственного бюджета вряд ли будут такие ресурсы», - объясняет проблему государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Аллик.

В докладе о развитии демографической политики поставлена ​​цель достичь коэфициента рождаемости 1,77 к 2027 году. Для этого в 2027 году должно родиться 17 000 детей. Для сравнения, в прошлом году в Латвии родилось 14 490 детей, что является самым низким показателем за 100 лет. Аллик признал, что поставленная цель скромна, поскольку для обеспечения воспроизводства поколений этот коэффициент должен быть больше 2. Однако он отметил, что в настоящее время те люди, которые родились в середине 1990-х годов, когда в Латвии было очень низкий уровень рождаемости, «входят» в рождаемость, но число потенциальных родителей снова увеличится в ближайшие годы, «потому что людей, родившихся в начале 2000-х годов, чисто математически больше». По его словам, меры, предложенные в разработанном докладе, позволят достичь этой цели при наличии достаточных финансовых ресурсов.

На вопрос, достижима ли эта цель, Лама ответила: «Зачем нам добиваться чего-то подобного?». По её словам, в Латвии о семьях часто говорят как о группе, которая постоянно чего-то требует, и при этом рассуждают, что «в прошлом было труднее» и «почему сейчас молодые люди такие избалованные и не хотят иметь семьи с пятью детьми?». Она напомнила, что в Латвии семьи хотят иметь не менее 2-3 детей, но появление ребенка в семье означает значительное снижение уровня жизни.

Лама подчеркнула, что государство должно не только создать финансовый стимул для рождения детей, но и изменить мышление общества в целом - о роли и участии отца в семье, о неуплате алиментов; работодатели также должны изменить свое отношение.

«В настоящее время мы живем в системе, которая предназначена только для мужчин, которые ходят на работу, и в ней очень мало возможностей для гибкого графика работы. Если бы мы, все общество, признали, что есть семьи с пожилыми людьми, о которых нужно заботиться, что есть дети, о которых нужно заботиться, и это часть нашей ответственности как общества, то в этот момент, я думаю, произошли бы более позитивные изменения», - добавила Лама.