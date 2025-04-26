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Министр показал пример: накануне Большой толоки глава МВД участвовал в расчистке подвала под убежище

© Lsm.lv 26 апреля, 2025 09:09

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Немного усилий — и любое подвальное помещение может стать вполне приличным убежищем на случай кризиса, рассказали в эфире LSM+ сотрудники МВД.

Подвал в полицейском участке на ул. Клуса в столичном микрорайоне Браса стал местом, где засучили рукава высшие чины служб системы внутренних дел — и сам министр Рихард Козловскис тоже. Цель — освободить от старого хлама помещения, которые в будущем могут пригодиться как укрытия.

Полиция использовала подвал как склад: здесь были старые огнетушители, туалеты и даже детские игрушки.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) призывают всех жильцов многоквартирных домов подать заявку на проверку своего подвала — подходит ли он для нужд бомбоубежища. Рижанам для этого нужно связаться с управлением гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы (тел. 67037598, э-почта: caoip@riga.lv).

По всей стране имеется около 1600 гособъектов, полностью или частично соответствующих требованиям для укрытий. Все они будут добавлены на карту убежищ в приложении "112", где в любом населенном пункте можно будет найти укрытия в радиусе 300 м.

"Сейчас мы утверждаем в Кабинете Министров перечень, в котором 571 объект. Как только это будет одобрено, мы запустим приложение и будем постоянно его обновлять. Таким образом, даже без интернета жители смогут увидеть ближайшее убежище", — сообщил Козловскис.

Карту обещают добавить уже в мае. Что касается уборки, то она продлилась примерно полчаса. За это время должностные лица заполнили один контейнер, после чего разошлись.

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