Министр отстранила от должности директора Национальной художественной школы: за что?

Директор средней школы Иоланта Вяксе на время отстранена от должности. Минкульт решил устроить проверку на основании жалоб от сотрудников учебного заведения на возможные нарушения в действиях директора школы, которые напрямую негативно влияли на способность сотрудников выполнять свои непосредственные трудовые обязанности.

Исполняющей обязанности директора временно назначена завотделом кадров школы Света Балта. Комиссии поручено провести служебную проверку деятельности и до 10 июня отчитаться министру культуры о результатах.

Иоланта Вяксе руководит художественной средней школой с мая 2024 года.